Stayinveneto con “Orange wines e passiti, che passione!”: visita e degustazione da Marco Sambin a Cinto Euganeo

Necessaria prenotazione, 35 euro a persona (da pagare in loco prima dell'inizio dell'Experience)

Prezzo Necessaria prenotazione, 35 euro a persona (da pagare in loco prima dell'inizio dell'Experience)

Sai davvero cos’è un Orange Wine? Sai cosa regala al Vino l’Affinamento in Anfora? Conosci tutto sui Passiti dei Colli Euganei? Una serata inedita alla scoperta di Vini preziosi e ancora poco conosciuti... Un’occasione da condividere assieme ad un vero Artigiano del Vino, Marco Sambin!

Visita alla cantina Marco Sambin alla scoperta dei vini biodinamici, in particolare ai vini affinati in anfora e ai vini passiti, raccontati dal Prof Marco Sambin e da Alice Pedron, sommelier professionista @ItalianWineLovers e degustazione di 4 vini preziosi dai profumi e dai sapori intensi e affascinanti, accompagnati dai sapori gastronomici della tradizione e non solo!

Appuntamento sabato 17 febbraio alle ore 18.30 - Cantina Marco Sambin, Cinto Euganeo (PD) nel cuore dei Colli Euganei!

Vini in degustazione:

1. PSYCHE: Garganega affinata in Anfora: color oro con leggeri toni ambrati, profumi complessi ed intensi di agrumi canditi.

2. EROS: Rosso Cabernet Franc affinato in Anfora: rosso rubino profondo e luminoso, profumo intenso di spezie e frutta rossa, ciliegie nere mature e marasche

3. HELENA: Garganega passita,color oro antico brillante, note di frutta bianca e tropicale, aromi di scorza di agrumi candita

4. FRANCISCA: Cabernet Sauvignon passito, color rubino scuro, profumo denso ed impenetrabile, aromi di frutta rossa sotto spirito, cioccolato, tabacco, confettura speziata.

I Vini saranno accompagnati da un ricco piatto gastronomico tra tradizione e abbinamenti inediti!

Dettagli

Quando? Sabato 17 febbraio

Ora? Ore 18.30

Durata Experience 2h 30circa

Dove? Cantina Marco Sambin, via Fattorelle, 20 Cinto Euganeo (PD)

Costo Experience: su prenotazione, 35 euro a persona (da pagare in loco prima dell’inizio dell’Experience)

Possibilità di parcheggio auto nella stradina che conduce alla Cantina. L’evento si terrà anche in caso di pioggia.

Info web

https://www.stayinveneto.com/it/experiences/244-17-febbraio-ore-18-30-orange-wines-e-passiti-un-esplosione-di-profum

Foto articolo da https://www.stayinveneto.com/it/experiences/244-17-febbraio-ore-18-30-orange-wines-e-passiti-un-esplosione-di-profumi