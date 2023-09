Stayinveneto con “Rossi del Marcus Experience”: visita e degustazione experience alla Cantina Marco Sambin a Cinto Euganeo

Appuntamento domenica 24 settembre alla Cantina Marco Sambin - Cinto Euganeo (PD), nel cuore dei Colli Euganei dedicato ai grandi vini rossi del Veneto.

Marco Sambin con la passione per i colli Euganei e il bello e il buono dei suoi frutti, è un vero artigiano del Vino e i suoi segreti... Sarà un viaggio affascinante quello che ci aspetta ed una Degustazione Experience dalla vista mozzafiato sui colli Euganei.

Prenota la Tua Experience compilando il form o whatsapp 349 7078482! Posti Limitati!

Produrre un’eccellenza nel Rispetto della Natura, affinamenti in Botti di Rovere ma anche in Anfora per ricercare profumi e sapori inediti..Venite a scorprire con noi i segreti di un vero Artigiano del Vino BioDinamico, Marco Sambin, professore ordinario di Psicologia all'Università di Padova e imprenditore agricolo...il suo motto è "Ogni giorno ha un insegnamento da portare"

Scopriremo un modo naturale di coltivare la vite e degusteremo le sue eccellenze in un percorso sensoriale dedicato ai suoi Grandi Vini Rossi Eccellenza del Veneto.

Visita alla Cantina Marco Sambin accompagnati da Gioia e degustazione guidata da Alice, sommelier professionista di Italian Wine Lovers, di 3 Vini Rossi accompagnati dai sapori di fine Estate per esaltare in modo sublime i sentori dei questi vini preziosi:

Le Femminelle, taglio bordolese di grande freschezza,color Rosso Rubino luminoso. Sprigiona sentori di mora, ribes, lamponi, fragole, menta e ciliegia matura. Abbinamento con 2 cicchetti: 1. ricotta, cotto affumicato e peperone piquillo e 2. zucca al forno e verde di capra. Eros, Cabernet Franc affinato in Anfora, color Rubino Profondo, dalle note intense di spezie e frutta rossa, ciliegie nere mature ma anche marasche. Abbinamento con cous cous di verdure con pollo, pancetta e ricotta affumicata. Alter: taglio di Cabernet Sauvignon e Franc affinato in barrique. Color rosso rubino luminoso, note di frutta rossa, lampone, erbe aromatiche, pepe verde. Abbinamento con Carne salada e misticanza con gorgonzola maturo piccante, pere e noci.

Ogni calice sarà accompagnato da un abbinamento gastronomico de @ILPIZZICAGNOLO di Padova.

Infine in assaggio Marcus, punta di diamante dell'Azienda dal ventaglio olfattivo ricco e complesso. Frutti rossi maturi, more e ciliegie in confettura, macchia mediterranea, sentori speziati dolci, tabacco, cioccolato che chiuderà in modo perfetto la nostra Experience.

I dettagli

Quando? Domenica 24 settembre

Ora? Ore 11 Pranzo Degustazione Experience.

Ore 16 Apericena Experience.

Durata Experience 3h circa

Dove? Cantina Marco Sambin, via Fattorelle, 20 Cinto Euganeo (PD)

Costo Experience: 38 a persona (da pagare in loco prima dell'inizio dell'Experience)

Possibilità di parcheggio auto nella stradina che conduce alla Cantina. L'evento si terrà anche in caso di pioggia.

Info web

https://www.stayinveneto.com/it/experiences/236-domenica-24-settembre-rossi-marcus-experience-marco-sambin-vini