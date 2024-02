Prosciutto experience & much more..., la nuova esperienza di Stayinveneto al salumificio Fontana

Viaggio nel mondo del Prosciutto Veneto Dop e non solo..., la storia affascinante di Giovanni Fontana e della sua famiglia che dal 1941, ad Este (PD), hanno dato vita ad una delle aziende storiche del territorio padovano. Un modo per scoprire come nasce un prodotto Veneto eccellenza nel mondo da gustare e condividere per le Feste!

Appuntamento sabato 23 marzo ore 16.30 - Salumificio Giovanni Fontana, Este (PD)

Paola Fontana, nipote di Giovanni il fondatore, ci aprirà le porte del suo storico salumificio la cui storia si fonde con quello della città di Este (PD). La nascita del Salumificio Giovanni Fontana inizia alla fine degli anni 30 con l'acquisto di una barchessa adibita a magazzino di cereali prima, caserma militare dal 1933 al 1935, e dal 1941 Salumificio artigianale giunto alla terza generazione di attività.

Visiteremo il ciclo produttivo del Prosciutto Veneto DOP e non solo, realizzato interamente all'interno di questo stabile, vero esempio di archeologia industriale. Un percorso affascinante che appagherà i vostri sensi, occhi, olfatto e gusto per conoscere una grande eccellenza Veneta!

Visita al Salumificio Giovanni Fontana, degustazione di Prosciutto Veneto Dop e salumi Fontana, accompagnati da un calice di Vino dei Colli Euganei, vi aspettano in un viaggio affascinante nella storia e nella tradizione veneta ma con uno sguardo al futuro e all'innovazione.

Quando? Sabato 23 marzo ore 16.30 (arrivare 15 minuti prima per la registrazione)

Durata Experience: 2 ore circa

Dove? Salumificio Giovanni Fontana, via Schiavin 9, Este (PD)

Costo Experience: euro 20 a persona (da pagare in loco prima dell'inizio della visita)

Parcheggio auto: non è possibile parcheggiare all'interno del salumificio. Parcheggio auto privato del salumificio di fronte all'entrata oppure parcheggio in centro ad Este adiacente alle mura (circa 200 m a piedi dal salumificio)

Possibilità di acquistare i prodotti artigianali del Salumificio Giovanni Fontana al termine dell'Experience.

Trattandosi di un edificio storico sono presenti barriere architettoniche.

Prenota la tua experience! Posti limitatissimi! Compila il Form di Richiesta o whastapp 349 7078482

