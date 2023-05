Stayinveneto, "L'artigiano del vino dei Colli Euganei - I segreti dei Vini BioDinamici" l'esperienza da Sambin

35 a persona (da pagare in loco prima dell'inizio dell'Experience), necessaria prenotazione.

Prezzo 35 a persona (da pagare in loco prima dell'inizio dell'Experience), necessaria prenotazione.

Domenica 14 maggio - Cantina Marco Sambin - Cinto Euganeo (PD), nel cuore dei Colli Euganei

La passione di Marco Sambin per i Colli Euganei e il bello e il buono dei suoi frutti, un vero artigiano del Vino e i suoi segreti...Un viaggio affascinante ci aspetta e una degustazione dalla vista mozzafiato sui Colli Euganei.

Prenota la Tua Experience compilando il form o whatsapp 349 7078482! Posti Limitati!

Produrre un’eccellenza nel rispetto della natura, affinamenti in Botti di rovere ma anche in Anfora per ricercare profumi e sapori inediti..Venite a scorprire con noi i segreti di un vero Artigiano del Vino BioDinamico, Marco Sambin, professore ordinario di Psicologia all'Università di Padova e imprenditore agricolo...il suo motto è "Ogni giorno ha un insegnamento da portare"

Scorpriremo un modo inedito di coltivare la vite e degusteremo le sue eccellenze in un percorso sensoriale nel mondo della Garganega.

Visita alla cantina Marco Sambin accompagnati da Gioia e degustazione guidata da Alice, sommelier professionista di Italian Wine lovers, di 3 vini ottenuti da uve Garganega accompagnati dai sapori di primavera per esaltare in modo sublime i sentori dei questi vini preziosi:

Martha: bollicina color oro dalla spiccata personalità, in abbinamento due assaggi: 1. Speck di Sauris, stracciatella e asparagini selvatici e 2. mortadella, burrata e pistacchi Sarah: bianco fermo aromatico e profumato, in abbinamento con fregula sarda, verdurine miste e mozzarella di bufala affumicata Psiche: un viaggio dei sensi, Orange Wine affinato in Anfora, in abbinamento con porchetta, morlacco del Grappa e cipolla al mosto d'uva.

Ogni vino sarà accompagnato da un piatto per esaltare i sapori e i profumi della primavera.

Infine in assaggio Alter, rosso vivace dai sentori di fragoline di bosco che chiuderà in modo perfetto la nostra Experience.

Quando?

Domenica 14 maggio

Ora?

Turno LUNCH TASTING: ore 11 Turno APERITIF TASTING: ore 16

Dove?

Cantina Marco Sambin, via Fattorelle, 20 Cinto Euganeo (PD)

Costo Experience

35 a persona (da pagare in loco prima dell'inizio dell'Experience), necessaria prenotazione.

Possibilità di pargheggio auto nella stradina che conduce alla Cantina.

Vi aspettiamo!! Prenota la tua Experienze di Primavera, compila il FORM e Stay in Veneto!

Info web e prenotazioni

https://www.stayinveneto.com/it/experiences/220-domenica-14-maggio-l-artigiano-del-vino-dei-colli-euganei-i-segreti-dei-vini-biodinamici

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/219903387385344/226765836699099

Foto articolo da comunicato stampa