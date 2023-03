A Palazzo Zacco-Armeni la conferenza "Stefania Etzerodt Omboni. Filantropa ed educatrice"

Giovedì 30 marzo 2023 alle ore 16 presso palazzo Zacco-Armeni, storica sede del Circolo Ufficiali di Padova in Prato della Valle al n°82, l’associazione San Daniele Aps organizza una conferenza dal titolo “Stefania Etzerodt Omboni, filantropa ed educatrice”. Relatrice sarà la Prof.ssa Patrizia Zamperlin Turus, Studiosa Senior dell’Università degli Studi di Padova già Docente di Storia della Scuola e Responsabile scientifica del Museo dell’Educazione.

Tra Otto e Novecento Stéphanie Etzerodt Omboni, padovana d’adozione, dedicò la vita a numerose iniziative allora chiamate “di beneficenza”, ma che lei considerò “obblighi sociali perché corrispondono ai più alti interessi e doveri civili” e non un atto facoltativo e incerto quale è o può essere la beneficenza. Per questa sua attenzione ai bisogni sociali e per l’impegno educativo rivolto in particolare ai giovani ha lasciato una traccia molto significativa nella nostra città. A Lei dobbiamo, tra l’altro, la nascita delle Cucine Popolari e quella dell’Istituto per l’infanzia abbandonata.

