Extra date al Pride Village Virgo con Stella Bossi «La DJ techno di Berlino più amata su Instagram»

Questo weekend il Pride Village Virgo, il Festival LGBTQIA+ più grande d’Italia, durerà un giorno in più.

Sarà infatti eccezionalmente aperto anche domenica 30 giugno, dalle 18 a mezzanotte per ospitare «La DJ techno di Berlino più amata su Instagram» secondo Vogue: Stella Bossi.

Un evento che vede la collaborazione del Festival LGBTQIA+ più grande d’Italia e HER (House Electronic Rebel) con due realtà affermate nel mondo dello spettacolo dal vivo e già ben note al pubblico padovano e non solo: Zed Live e Overmind.

Eccentrica, selvaggia, senza regole e dal gusto stilistico unico, Stella Bossi con il suo stile unico riesce a dar vita alle feste più stravaganti e divertenti di tutti i tempi. Berlinese doc, cresciuta tra una festa e l’altra, ha però delle lontane origini italiane. Inarrestabile, ha fondato una sua etichetta musicale dove poter promuovere le sue passioni, con risultati sorprendenti. Nell’ottobre del 2020, ha iniziato a pubblicare la sua musica sul suo marchio chiamato "The Beat Must Fuck", che già ha più streaming rispetto alla maggior parte delle etichette techno consolidate. Ora è resident DJ per la festa Symbioticka presso il famoso Kit Kat Club di Berlino e ha firmato alcuni grandi nomi del mondo della musica/techno nella sua etichetta. Tutti aspetti fanno di Stella la pioniera di una nuova generazione per la musica techno.

A completare la rosa di nomi di una serata che si preannuncia indimenticabile saranno poi Samantha Togni, Chippy Nonstop e Thomas Deil. La prima è una DJ e produttrice italiana che vive a Londra, dove gestisce Boudica, una piattaforma per donne e artisti non binari nella musica. Chippy Nonstop è una DJ, rapper, cantautrice, scrittrice, produttrice, attivista e organizzatrice di eventi di origini indiane, che al momento sta curando un progetto chiamato "Intersessions", un'iniziativa sonora curata da e per le donne e la comunità LGBTQ+. Thomas Deil, infine, è un DJ e producer emergente nato proprio a Padova che si sta rapidamente facendo un nome grazie al suo sound unico, che unisce vari elementi di generi diversi per creare uno stile dinamico e completo.

[Early Bird 15 euro. Prevendite online Ticket Master, Ticketone, Ticketsms e Ticketnation]

Per informazioni

www.pridevillagevirgo.it

La XVII Edizione del Pride Village Virgo è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova e Virgo Cosmetics. Title e Main Sponsor: Virgo Cosmetics. Partner del Village sono: Absolut, bitHOUSEweb, Coca-Cola, Red Bull. Media partner: RTL 102.5.

https://www.pridevillagevirgo.it/serate/06-30-stella-bossi

