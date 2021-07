A caccia di stelle cadenti con l’astronomo nella notte di San Lorenzo al Castello del Catajo

Lacrime di San Lorenzo, Perseidi, pioggia di meteore o anche “stelle cadenti”: cosa sono e perché hanno tutti questi nomi? In quale direzione dobbiamo guardare, quali sono i riferimenti in cielo? Lo scopriremo passeggiando con lo sguardo all’insù, per cogliere qualche sfolgorante e fulminea scia luminosa. Ci saranno anche due pianeti da osservare e raccontare, ci saranno le costellazioni del cielo estivo da scoprire e riconoscere. Al Castello del Catajo il 10 agosto 2021 ci sarà un cielo affollato di storie fantasiose, curiosità scientifiche, aneddoti storici da ascoltare e ammirare con lo sguardo e la fantasia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Adulti 13 euro

Bambini fino a 12 anni: 6 euro

IL BIGLIETTO COMPRENDE:

Visita con l'astronoma

Visita al castello con percorso audioguidato attraverso QRcode sul proprio smartphone

COSA PORTARE CON SE'? Per la visita con l'astronoma non serve nessuna attrezzatura, se non i propri occhi! Per la visita al castello, portare il proprio smartphone (con la batteria carica!) e un paio di auricolari per ascoltare l'audioguida.

Informazioni e contatti

POSTI LIMITATI, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A QUESTO LINK: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-a-caccia-di-stelle-cadenti-con-lastronomo-nella-notte-di-slorenzo-161794607025.

