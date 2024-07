“Le Stelle dell’Estate...” a Monselice

Sabato 13 luglio 2024, Monselice si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per l’atteso appuntamento Le Stelle dell’Estate.

Il centro storico sarà animato da una moltitudine di eventi: spettacoli di danza a cura di “A passo di Danza” & “Danza Studio”, esibizione musicale a cura degli allievi della scuola di musica “ON STAGE” (direttore di esecuzione: Angela Zanonato), performance di fuoco di Stefano Ermolli, animazione per i bambini e musica dal vivo. Non mancheranno le esibizioni itineranti lungo la salita del colle, via del Santuario, con spettacoli di danza che condurranno i visitatori fino al Belvedere, dove si potranno godere i rilassanti Bagni di Gong a cura di Omnia&Gong di Monia Zambon. Mostra di pittura di “Faganello Bruno”nella Torre medievale di Piazza Ossicella e spettacolo di magia presso “Egina” in via Battisti. All’Esedra di San Francesco, si potrà apprezzare ancor più lo spettacolo naturale del cielo stellato grazie alla presenza degli astrofili che guideranno l’osservazione di stelle e pianeti.

In via Argine Destro la Remiera Euganea offrirà emozionanti giri in barca.

I locali cittadini proporranno deliziosi cicchetti, piatti tipici e i migliori vini dei nostri colli, offrendo un’esperienza gastronomica che celebra i sapori locali. Apertura straordinaria dei negozi con saldi di stagione.

Ideato dalla Pro Loco e realizzato in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Monselice e l’Ascom, questo progetto mira a coniugare divulgazione scientifica e valorizzazione dell'identità storica locale. L’obiettivo è promuovere la città sotto un profilo scientifico-culturale, turistico-ambientale ed economico-produttivo.

Tutti gli eventi in programma sono a titolo gratuito.

Domenica 14 luglio, in occasione della “Festa Nazionale delle Pro Loco” ci sarà uno spettacolo teatrale a cura dell’Associazione Culturale Amor Braque alle ore 21:00 in Piazza Mazzini dal titolo “Oscar, un fidanzato per due figlie”.

Per l’occasione il ristorante Egina proporrà una serata di degustazione di cibi abbinati ai vini illustrati dalla vignaiola Elena, della cantina Terra Felice.