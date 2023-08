Le stelle di San Lorenzo: aperitivo tra gli ulivi e bagno di suoni

La notte di San Lorenzo sarà tra le stelle, gli ulivi, i suoni. Quest'anno ci aspetta una esperienza unica, tra gli ulivi e avvolti dal dolce suono della musica di Raffa.

IL PROGRAMMA:

18.30 Apertura Cancelli

19.30 #cincin di benvenuto nell’uliveto e tagliere di affettati e formaggi con focaccia. Per chi desidera, saranno a disposizione le coperte impermeabili, molto grandi e spaziose

21.15 Inizio bagno di suoni tra gli ulivi. Lasciatevi avvolgere dalla sinfonia della natura mentre immergete i vostri sensi in un'oasi di tranquillità e armonia. Venite a scoprire la meraviglia di questo luogo magico, dove il canto degli uccelli e il fruscio delle foglie si fondono per creare una melodia unica che nutre l'anima.

22.30 Gallette di marmellata di pesche della tenuta

23.30 Saluti e chiusura cancelli

Prenotazione Obbligatoria solo via email – Posti limitati. Amiamo gli animali, ma spesso i nostri pelosetti sono infastiditi e impauriti dai suoni più intensi, o iniziano ad abbaiare ed ululare in risonanza, quindi purtroppo non possono partecipare stavolta. Il costo dell’evento è di euro 25 per persona. Email: info@collidelpoeta.com.