‘Sti vecci!, la commedia in quattro atti in lingua veneta al cinema Esperia

Appuntamento con la compagnia amatoriale TTV – Teatro tradizioni venete P. Xicato (affiliata FITA) venerdì 27 gennaio, alle ore 20.45 al cinema teatro Esperia di Padova (via Chiesanuova 90). In scena la commedia in quattro atti in lingua veneta ‘Sti vecci! scritta e diretta da Enrico Ventura, attore e regista (insieme al fratello Alberto) della Compagnia amatoriale padovana.

La commedia si ispira a persone realmente conosciute dall’autore – uomini e donne – che non si sono mai incontrate tra loro se non nella vicenda immaginata dall’autore che, con l’occasione di divertire, cerca soprattutto di portare all’attenzione del pubblico temi e problemi della vita di tutti i giorni, senza la volontà di giudicare o di condannare, ma solo di documentare, con un pizzico di ironia, la realtà quotidiana di “vecchi” o “quasi vecchi” che cercano a modo loro di riuscire a sopravvivere.

«È un lavoro di “protesta sociale” – commenta l’autore – non gridata o chiassosa, ma sottile e penetrante che utilizza un intreccio non vero, ma verosimile, come il finale, per far giungere il messaggio alla coscienza dello spettatore. Un caleidoscopio dove pezzetti diversi per provenienza, mescolandosi, creano un quadro di inaspettata realtà».

Protagonisti di ‘Sti vecci! sono anziani frequentatori di un circolo di quartiere, ormai fuori dal ciclo produttivo, apparentemente senza futuro e costretti loro malgrado a sopravvivere, assillati dalle problematiche frutto del nostro tempo.

Ad incrociarsi sul palco nelle vesti dei vari personaggi sono gli attori: Lorenza Bilato, Cristina Baido, Anna Causa, Mario Festa, Evelina Lunardi, Matteo Mezzalana, Laura Minozzi, Lucio Velicogna, Enrico Ventura, Valeria Ventura.

Biglietti

Unico 10 euro - in vendita al botteghino a partire da un`ora prima dello spettacolo.

https://www.esperiapadova.it/Post?postid=235&fbclid=IwAR31Jg8eXUW_2Zt0-4piw6xUCBGZjhWcJ9-By7fM8rCYZATufsCyjCl3XxI

