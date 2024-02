Al Centro Parrocchiale San Bellino "Stile lib(e)ro" il 17 febbraio 2024. Un famoso scrittore ha un blocco creativo, ma la scadenza per la consegna del suo prossimo best seller è imminente e ha la casa editrice alle calcagna. Riuscirà a portare a termine l'incarico in una sola sera, avvalendosi dell'aiuto di alcuni improbabili ghostwriter? «Nel nostro nuovo spettacolo, grazie all'aiuto del pubblico e dei libri che verranno portati in sala, inventeremo una serie di storie completamente inedite e la migliore diventerà il nuovo bestseller».

