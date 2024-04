“Stocco&Bacalà... non solo tradizione!”, la serata alla Scuola di Cucina DIEFFE di Noventa Padovana

Orario non disponibile

L'arte culinaria è un ponte che collega le culture, le tradizioni e i territori. E non c'è modo migliore di celebrare questa connessione che attraverso un evento unico come Stocco&Bacalà... non solo tradizione! Ideato con passione e cura dall'Associazione Calabresi Veneto, questo evento promette di deliziare i palati e di avvicinare le diverse sfumature gastronomiche di due regioni così ricche di storia e di sapori.

Il 30 aprile, dalle ore 19, tutti i gourmet e gli amanti della tradizione culinaria sono invitati a Noventa Padovana, presso la rinomata Scuola di Cucina DIEFFE, per partecipare a un'esperienza indimenticabile che unisce Veneto e Calabria attraverso il protagonista indiscusso della serata: lo stoccafisso.

Ma non sarà una serata qualsiasi. Sarà un vero e proprio incontro tra confraternite, dove la Dogale Confraternita del Baccalà Mantecato, la Venerabile Confraternita del Bacalà alla Vicentina, la Vulnerabile Confraternita dei Frati di Rovereto, la Patavina Confraternita del Baccalà alla Cappuccina e l'Accademia dello Stoccafisso di Calabria si riuniranno per celebrare la loro passione comune per questo prelibato pesce secco.

Ma il clou della serata sarà senza dubbio la cena, un'esperienza sensoriale che soddisferà anche i palati più esigenti. Preparata con maestria dai migliori chef delle confraternite partecipanti, la cena sarà interamente dedicata allo stoccafisso, declinato in una varietà di piatti che esalteranno la sua versatilità e il suo sapore unico.

E cosa sarebbe una cena senza un buon vino? Gli abbinamenti con i vini veneti e calabresi saranno curati con la stessa attenzione e passione dei piatti, creando una sinfonia di sapori che soddisferà ogni palato e che esalterà l'esperienza gastronomica nel suo complesso.

Stocco&Bacalà... non solo tradizione! È più di un semplice evento culinario. È un viaggio attraverso le terre e le culture di Veneto e Calabria, un'opportunità unica di scoprire e apprezzare le eccellenze gastronomiche di due regioni così diverse ma così affini nel loro amore per la buona cucina.

Preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile che resterà nei vostri ricordi e nei vostri palati per molto tempo a venire. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme lo Stocco&Bacalà... non solo tradizione!

Costo

La quota di partecipazione è di 60 euro comprese le bevande.

Prenotazioni

Accesso consentito solo su prenotazione a mezzo mail info@associazionecalabresiveneto.it o Whatsapp 335 120 1083.

Info web

https://www.facebook.com/calabresiveneto/

https://www.facebook.com/events/1650024862199639

