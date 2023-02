“Temi e metodi della ricerca storica e filologica. Nuove prospettive tra Est e Ovest”, l'incontro a Padova

Prezzo non disponibile

Martedì 21 febbraio, alle ore 17 in Aula 7, al Complesso Beato Pellegrino del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova con entrata da via E. Vendramini 13 a Padova si terrà la presentazione dei due volumi “Teme ?i metode de cercetare în istorie ?i filologie” a cura di S. ?ipo?, G. Moisa, D. O. Cepraga (Criterion editrice / Academia român? - Centrul de Studii Transilvane, Milano, Cluj-Napoca, 2023) e “Temi e metodi della ricerca storica e filologica” a cura di S. ?ipo?, D. O. Cepraga, L. Ardelean, I. Cosma (Transylvanian Review, 2020).

I due volumi saranno illustrati all’interno dell’appuntamento aperto al pubblico dal titolo “Temi e metodi della ricerca storica e filologica. Nuove prospettive tra Est e Ovest” e saranno commentati da Cristian Luca, Università “Dun?re de Jos” di Gala?i, e Tobia Zanon dell’Università di Padova che dialogheranno con i curatori Dan O. Cepraga e Iulia Cosma dell’Ateneo patavino e Gabriel Moisa e Sorin ?ipo? dell’Università di Oradea.

I due volumi sono il frutto più recente della lunga e intensa collaborazione scientifica tra l’Università di Padova e l’Università romena di Oradea nel campo delle discipline storiche e filologiche. La collaborazione e il dialogo tra storici e filologi romeni e italiani, nati nel 2009 dalla collaborazione fra studiosi delle Università di Padova, di Oradea e dell’Università Statale della Repubblica Moldova, e continuati senza interruzioni fino ad oggi, hanno sempre avuto al centro la riflessione sui temi e sui metodi della ricerca. Fin dall’inizio, l’intento principale è stato quello di far dialogare metodi e letture a partire dalle due diverse specole disciplinari della storiografia e della filologia, incrociando differenti prospettive geografiche e culturali che, nel quadro più ampio di una ripresa dei rapporti storici fra le diverse parti d’Europa, si sono nuovamente incontrate sulle vecchie vie che la caduta del Comunismo ha riaperto e che ora collegano di nuovo, come hanno fatto per secoli, l’Europa centrale e orientale con quella occidentale e mediterranea.

L’evento è patrocinato dal Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova, dall’Istituto romeno di Cultura e Ricerca umanistica di Venezia e dalla Società di Studi romeni “Miron Costin” dell’Università di Padova.

