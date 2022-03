Storia di una gabbianella e di un gatto, spettacolo per famiglie al Teatro dei Filodrammatici di Este

Domenica 13 marzo alle ore 16 al Teatro dei Filodrammatici di Este, nell’ambito della rassegna teatro per famiglie promossa e organizzata dall’Assessorato alla cultura della Città di Este in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven / Regione Veneto, va in scena un allestimento tratto dal famoso racconto di Luis Sepùlveda, drammaturgia di Angela Graziani e Pippo Gentile.

La compagnia Ullallà mette in scena Storia di una gabbianella e di un gatto, spettacolo già vincitore del “Premio Otello Sarzi - Nuove Figure del Teatro” al Festival Internazionale del Teatro per Ragazzi "I teatri del mondo" - XVIII edizione. Zorba è un gatto del porto, una specie di bullo stimato per il suo coraggio e amato dalle più belle gatte di Amburgo ma ora si trova di fronte ad un bel grattacapo. Una gabbiana morente depone un uovo sul terrazzo dove lui è appisolato e gli ruba la promessa di prendersi cura dell’uovo e del piccolo che nascerà per insegnargli infine a volare. Le sue affannose cure porteranno i loro frutti: in un momento inaspettato, ecco che l’uovo si dischiude e ne esce una piccola gabbiana dalle piume arruffate. In verità crescere in un mondo di gatti può essere difficile per una gabbianella, soprattutto se si crede un gatto e fa di tutto per assomigliare a Zorba, che crede essere la sua “Mamma”! E ad ogni angolo c’è un pericolo in agguato. Un susseguirsi di imprevisti e ostacoli mettono a dura prova Zorba, che nelle sue peripezie è comunque aiutato dagli amici gatti, abitanti nel mondo variopinto e strambo del Bazar. La generosità partenopea di Colonnello, la lealtà lamentosa di Segretario, le conoscenze di Diderot che non si separa mai dalla sua preziosa Enciclopedia, lo aiuteranno a mantenere la sua promessa accompagnando la piccola gabbiana ad affrontare la verità sulla sua mamma e ad accettare la sua vera identità. L’amore e la forza delle promesse fatte, spingeranno i gatti del porto alla felice riuscita nel loro intento: Fortunata volerà! Ma anche Zorba uscirà trasformato da questa esperienza: “È molto facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile, e tu ci hai aiutato a farlo”.

Il regista Stefano Questorio – autore anche della coreografia e dei video – nelle sue note spiega che del racconto originale si è scelto di sviluppare i nuclei tematici ritenuti più interessanti e urgenti. Innanzitutto la solidarietà e l’accettazione della diversità, anche se lo spettacolo tocca anche i temi dell’ecologia e dell’adozione. Questa trasposizione scenica utilizza vari linguaggi che vanno dalla danza contemporanea al teatro d’attore, dal video alla narrazione; così come le musiche spaziano dal Jazz a sonorità contemporanee come quelle di Bjork o dei Sigur Ros, dalla musica Sacra di Vivaldi alle sonorità del compositore Pascal Comelade.

Biglietti

Intero 5 euro + d.p - ridotto 3 euro + d.p -

Promozione famiglia (1 adulto + 2 bambini) 10 euro + d.p -

Promozione famiglia (1 adulto + 3 bambini) 12 euro + d.p.

Prevendita e vendita

• presso la Tabaccheria Rosina Manuela, Via Principe Amedeo 39, Este (tel. 0429 51111) orario di apertura: dal lunedì al sabato 9 – 12.30 e 15 – 18

• online su https://www.myarteven.it/ e https://www.vivaticket.com/

• presso la biglietteria del teatro a partire da un’ora prima di inizio spettacolo

Informazioni

Arteven https://www.myarteven.it/ – FB Arteven Circuito Teatrale Regionale

Settore Cultura del Comune di Este 0429 617573/4/6 - cultura@comune.este.pd.it

https://www.comune.este.pd.it/ - FB Comune di Este

Ufficio IAT 0429 600462 iat@comune.este.pd.it iat@comune.este.pd.it - Este da Vivere

Info web

https://www.comune.este.pd.it/it/news/storia-di-una-gabbianella-e-di-un-gatto-domenica-13-marzo

https://www.myarteven.it/rassegne/este-teatro-per-famiglie-2022/storia-di-una-gabbianella

