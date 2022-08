Storia veneta in villa: "Viaggiare, nel passato. Le "vie" dei veneziani"

Quarta tappa della Rassegna culturale Storia veneta in Villa III edizione: giovedì 29 settembre 2022, Castello di Valbona (Lozzo Atestino, Padova), “Viaggiare, nel passato. Le “vie” dei veneziani” con Maurizio Rippa Bonati, professore Università degli Studi di Padova. Introduce Aldo Rozzi Marin, Presidente Associazione Veneti nel Mondo aps. Intervengono Giacomo di Thiene, Presidente Associazione Dimore Storiche Italiane, e Marcello Maria Fracanzani, Presidente Associazione Nobiliare Regionale Veneta.

L’incontro si svilupperà in due momenti: la visita guidata alla scoperta del Castello di Valbona (ore 17.30) e l’evento culturale dell’Associazione Veneti nel Mondo aps (ore 18.30). Prenotazione obbligatoria, sia per la visita guidata che per l’evento culturale, all’indirizzo email storiavenetainvilla@venetinelmondo.org.

Oltre all’apporto organizzativo dell’Associazione Veneti nel Mondo, il progetto beneficia del sostegno della Regione del Veneto e del patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Istituto Regionale Ville Venete, dell'Associazione per le Ville Venete, dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio (CISA – Palladio Museum) e dell’Associazione Nobiliare Regionale Veneta, e si pregia del marchio turistico della Regione “Veneto. The Land of Venice”.