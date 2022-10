La storia di Venezia raccontata ai ragazzi d’oggi: "Casanova e la studentessa" a Limena

Le radici storiche e culturali della Serenissima e del territorio in cui vivono raccontate attraverso la musica e il teatro.

Inizia da Limena, dalla sala Falcone e Borsellino, domenica 30 ottobre alle 17.30 , il tour per la provincia di Padova di Alias Music, con lo spettacolo “Casanova e la studentessa”, scritto a 4 mani dal cantautore padovano Federico Zecchin per la parte di testi e musica e dall’esperto divulgatore della Storia di Venezia Pieralvise Zorzi per la parte storica.

Lo spettacolo girerà per i teatri della provincia di Padova, toccando i principali comuni, fino alla fine dell’anno, con ingresso libero.

L’evento di venerdì 30 ottobre, ha il patrocinio del Comune di Limena, Assessorato alle manifestazioni, grandi eventi e identità veneta.

A seguire lo spettacolo andrà in scena secondo il calendario:

il 6 novembre alle 17.30 presso l’Auditorium San Michele di Selvazzano Dentro

Il 12 novembre alle ore 21.00 presso il Teatro Sociale di Cittadella,

Il 19 novembre alle ore 21.00 presso la Sala Auditorium Ramin di Cadoneghe

Il 20 novembre alle ore 17.30 all’Auditorium Santini a Noventa Padovana

Il 26 novembre alle ore 21.00 presso l’Auditorium Giovanni Paolo II di Piove di Sacco

Il 27 novembre alle 17.30 presso la Sala Elena Lucrezia Cornaro Piscopia a Brugine

Il 4 dicembre alle 17.30 presso l’Auditorium Comunale di Galzignano

«L’idea dello spettacolo – spiega Federico Zecchin, cantautore, già imprenditore ma con la passione per la musica – mi è venuta ancora pre pandemia, quando ho capito, parlando con i ragazzi più giovani, che poco o nulla ne sanno della storia della "Repubblica più meritevole della libertà" come diceva Napoleone, di quanto è durata la Serenissima prima di passare sotto l’Italia con il plebiscito del 1866. Faccio notare che l'Impero Romano d'occidente è durato 871 anni, mentre la Repubblica della Serenissima ha più di 1100 anni di storia, eppure anche nei testi scolastici troviamo a malapena una paginetta relativa alle Repubbliche Marinare.

Eppure vediamo anche oggi, con la stretta attualità, quanto sia importante parlare della storia e delle radici del nostro territorio, soprattutto alle giovani generazioni, ma perché no anche ai rispettivi genitori, perché siano anche un po' orgogliosi di essere veneti depositari di tanta cultura e bellezza. Ecco perché ho deciso di usare un linguaggio immediato e intergenerazionale, quale quello della musica, per andare a ritroso attraverso l’affascinante figura di Casanova e riportare così ai giorni nostri la storia della Serenissima».

«Sono felice di poter dare il la, nel vero senso della parola, agli spettacoli dedicati alla storia della Serenissima raccontata ai ragazzi, proprio nel nostro Comune, - queste le parole di Michele Corso Assessore all’identità veneta del Comune di Limena- anche perché assolutamente in linea anche con il mio mandato e con il senso del mio assessorato. E’ un pezzo di storia che dobbiamo recuperare e insegnare soprattutto alle giovani generazioni, per leggere il presente con la conoscenza del territorio e di quanto successo in oltre 1000 anni di storia».

«Confidiamo di portare fortuna al tour di Casanova e la studentessa – continua Jody Barichello assessore alle manifestazioni e grandi eventi del comune di Limena – che avrà la sua prima al Teatro Falcone Borsellino e magari, nel proseguo del tour, anche nelle scuole del territorio, per dare voce e spazio all’importante messaggio che Zecchin e Zorzi porteranno attraverso il linguaggio della musica e del teatro».

Casanova e la studentessa, nel prossimo futuro, dopo il tour nella provincia di Padova, ha l’ambizione di proseguire nel resto del Veneto e in particolare nelle scuole, per andare a stimolare soprattutto i più giovani, che la storia la studiano nei libri, dove spesso il racconto della Serenissima non viene raccontato come meriterebbe.

Info

Facebook https://www.facebook.com/casanovaelastudentessa/

Instagram https://instagram.com/casanovaelastudentessa?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Lo spettacolo e i protagonisti

La narrazione dello spettacolo parte da un dialogo serrato ed informale tra il fantasma di Giacomo Casanova, lui stesso cultore della storia veneta ed appassionato attore dell’ultimo secolo della Serenissima e una studentessa d’oggi, desiderosa di imparare ma piena di informazioni sbagliate e di preconcetti. Tra i due si creerà una relazione quasi familiare, nonno/nipote, che attraverso il racconto del grande Veneziano aprirà le mente alla fanciulla desiderosa di imparare.

Il tutto condito da musica rigorosamente dal vivo che richiama il mondo del Jazz, del Pop e della musica d’Autore.

La firma degli arrangiamenti è di Federico Zecchin che nel passato ha collaborato con musicisti ed artisti come Enrico Rava, Giorgio Albertazzi, Rossana Casale, Robert Bonisolo, Massimo Manzi, David Boato, Claudio Fasoli, Paolo Birro, Cheryl Porter, Luigi Lamannis, Carrie Schechter e molti altri.

I testi e la parte storica sono curati da Pieralvise Zorzi, figlio di Alvise Zorzi, ha continuato la tradizione familiare nella difesa e nella divulgazione della specificità veneziana. Dal 2006 ha collaborato come opinionista sul Gazzettino, occupandosi tra l’altro delle polemiche sulle mega affissioni in area Marciana, sul Fontego dei Tedeschi, sul decoro a Venezia oltre che di numerosi altri casi.

Nel 2017 ha creato per il Comune di Venezia il concept e la strategia #RespectVenice, poi sviluppata dal Comune in una campagna multimedia. Nel 2017 ha pubblicato il volume “Venezia, Il Canal Grande”, storia e storie di 107 Palazzi sul Canal Grande, edito dalla Biblioteca dell’Immagine di Pordenone. Nel 2018 ha pubblicato con lo stesso editore un secondo volume: “San Marco, il Cuore del Mondo”. Si occupa attualmente di Storia di Venezia

Attore principale è Davide Bozzato che è anche regista, musicista, insegnante.

Per capire la valenza di questo poliedrico artista, amante della laguna, basta sottolineare le oltre 4.000 rappresentazioni teatrali dove ha coperto vari ruoli, con decine di apparizioni al cinema e in tv. E poi la regia e la coreografia di grandi sfilate di moda a Milano e Roma, cast nel musical Les Miserables e Phantom of The Opera. Bozzato è anche protagonista dei 2.555 spettacoli consecutivi di "Venezia, The Show", un racconto fatto di parole, luci ed effetti speciali della storia della Serenissima, che ha il record di rappresentazioni consecutive dello stesso spettacolo in Italia.

Davide sarà spalleggiato dalla giovane promessa attrice Sofia Garato.

I musicisti

I musicisti impegnati nello spettacolo sono qui :

Maurizio Sgaramella - Batterista E Produttore vanta Tours internazionali e registrazioni in studio da oltre 25 anni con artisti come Miguel Bosé, Solomon Burke, Phil Palmer, Ivana Spagna, Rossana Casale, Ornella Vanoni, Angelo Branduardi.

Francesco Signorini - Pianista e Arrangiatore ormai un veterano della scena veneta. Dimostratore ufficiale della Roland, arrangiatore e direttore del Festiva Show ha arrangiato il suddetto progetto “Casanova”.

Riccardo Bertuzzi - Chitarrista è il giovane nascente della scena Veneta. Chitarrista fisso del Festival Show e delle reti Mediaset e RAI con cui ha lavorato nei programmi più famosi degli ultimi 5 anni collaborando con gli artisti invitati nazionali ed internazionali.

Giovanni Forestan – Sassofonista. Dal 2001 fa parte della Big Band di Paolo Belli, come primo alto e clarinetto, si esibisce all’interno di trasmissioni RAI e MEDIASET accompagnando artisti del calibro di Lucio Dalla, Adriano Celentano, Anastasia, Tony Hadley, Eros Ramazzotti, Lisa Hunt. Ha fatto parte dell’Orchestra Filarmonica Veneta e dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana

Larry Mancini - Bassista Dal 2007 al 2019 bassista di Omar Pedrini, fondatore e chitarrista dei Timoria, vanta collaborazioni diverse, tra le più importanti: Gerardina Trovato, Franco Califano, Umberto Smaila, Jerry Calà, Patty Pravo e Renzo Arbore. Partecipa contemporaneamente a diverse trasmissioni televisive su rai e mediaset

Foto articolo da comunicato stampa