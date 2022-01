“Per chi splende questo lume”, la storia di Virginia Gattegno sopravvissuta alla Shoah in un reading online

Il 27 gennaio ricorre la Giornata della Memoria che commemora le vittime dell'Olocausto, e quest’anno, l’Università di Padova organizza uno spettacolo tratto dal libro "Per chi splende questo lume" (Rizzoli ed.). Il Reading teatrale che racconta le vicende di Virginia Gattegno, una giovane donna ebrea sopravvissuta alla Shoa, si terrà in maniera duale (in presenza e in streaming nel canale YouTube dedicato alle celebrazioni per gli 800 anni dell’Ateneo), lunedì 24 gennaio alle ore 11 in Sala dei Giganti a Palazzo Liviano (Piazza Capitaniato – Padova, entrata dallo scalone in corte Arco Valaresso).

La rappresentazione, a cura dello scrittore Matteo Corradini, è accompagnata dalla musica dal vivo del gruppo Fandujo. In scena, oltre all'autore, le attrici Valentina Ghelfi, Miriam Cappa, Selene Demaria, raccontano, attraverso le persone, gli oggetti, i luoghi, le parole delle sue poesie e da angolazioni diverse, le memorie di questa giovane donna ebrea deportata all'età di 21 anni ad Auschwitz ma fortunatamente sopravvissuta alla Shoah.

Il Memoriale delle vittime della persecuzione antiebraica 1943-45 ci racconta di lei, che è nata in Italia a Roma il 31 luglio 1923, figlia di Shalom Carlo Gattegno e Marcella Luzzatto e che venne arrestata a Rodi (Grecia, Isole Egee del Dodecaneso) e deportata nel campo di sterminio di Auschwitz con numero di matricola A-24324. Nel 1938, l'Italia divenne un paese a regime antisemita ed estese al Dodecaneso la legge antiebraica fascista, compresa la registrazione nei libri di stato civile degli ebrei. Nel 1939 furono schedate circa 2.000 persone, quasi tutte residenti nell'isola di Rodi. Esse furono colpite da leggi di restrizione dei diritti civili e delle libertà individuali con espulsione dalle scuole pubbliche di scolari, studenti e insegnanti e licenziamenti dagli uffici pubblici. Il 23 luglio 1944 l'intera comunità ebraica dell’isola fu condotta verso il porto commerciale e imbarcata su tre navi da trasporto, in quel giorno la presenza plurisecolare della comunità ebraica nell'Isola di Rodi ebbe fine.

L'evento, che si terrà in presenza per le scuole secondarie di primo grado, si inserisce nell'ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dell'Università di Padova, e sarà visibile al pubblico in streaming nel canale Youtube dell'Ottocentenario al seguente indirizzo:

https://www.youtube.com/watch?v=q1Anu2qbBVk

Si ricorda che per accedere in presenza all'evento è necessario presentare il green pass rafforzato.

Prenotazione all’indirizzo: https://www.unipd.it/prenotazione-reading-memoria

Maggiori info: https://800anniunipd.it/event/per-chi-splende-questo-lume/

Info web ulteriori https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/chi-splende-questo-lume