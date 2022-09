A Padova lo "storico" campionato di allevamento dei pastori tedeschi, in arrivo 800 cani pronti a sfidarsi

Arriveranno da tutto il mondo al Plebiscito per partecipare alla gara organizzata dalla Sas. In programma anche un’esibizione dei gruppi cinofili della Polizia

A Padova, tre giorni con i più bei pastori tedeschi da mezzo mondo. E’ il 65° Campionato Sociale di Allevamento del Pastore Tedesco che si svolge per la prima volta nella nostra città dal 9 al 11 settembre allo Stadio Plebiscito (ingresso gratuito per tutti). Saranno oltre 800 i cani che nelle varie categorie parteciperanno alle varie prove previste sotto l’occhio attento dei giudici. La maggior parte di loro proviene dall’Italia, molti altri dai paesi europei, ma ci sono partecipanti giunti a Padova fin dall’Ecuador e dall’Australia.

Il campionato

Giunto alla 65° edizione infatti il campionato organizzato dalla S.A.S. - Societa' Amatori Schaferhunde non è solo il più importante appuntamento italiano per gli allevatori e gli appassionati del Pastore Tedesco, ma è oramai considerato il secondo per importanza, qualità ed autorevolezza di tutta l’Europa. Nei tre giorni della manifestazione sarà presente anche uno stand della Polizia di Stato con i propri Gruppi Cinofili, che illustrerà al pubblico le molteplici attività svolte con l’ausilio dei cani. I Gruppi Cinofili della Polizia di Stato inoltre, offriranno una spettacolare esibizione sabato pomeriggio dalle ore 17.