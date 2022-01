"Storie di Blues" con Sergio e Piero de Checchi, appuntamento alla Casetta Zebrina

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/483000576520417

Sabato 15 gennaio dalle 19

Storie di Blues con Sergio e Piero de Checchi

Il Blues nasce come strumento di emancipazione utilizzato per raccontare le piccole, ma emblematiche, storie di un popolo che si stava definendo come afroamericano, per poi superare la barriera etnica e diventare un linguaggio popolare che si è evoluto fino ad oggi.

Sergio e Piero de Checchi, chitarristi padovani che hanno fatto del blues il proprio oggetto di studio, (ci) accompagneranno in una promenade musicale attraverso le varie forme del blues, dal canto di lavoro a quello più urbano, dal gospel a quello da osteria arrivando a quegli artisti che hanno saputo traghettare questo genere negli anni fino a renderlo fenomeno di massa.

Gli eventi in Casetta Zebrina si svolgono nel rispetto del vicinato: fate fede agli orari comunicati, l'ultima nota è allo scoccare delle 21:59!

Si applicano le normative vigenti all’interno e all’esterno del locale.

Foto articolo da evento Facebook