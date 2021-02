Le avventure dei pirati Billy e Kid con Barabao Teatro: "Storie di carta" disponibile su Backstage

Da venerdì 5 febbraio, ore 16, fino al 9 aprile 2021 l’arte del pre-cinema diventa la protagonista di originali spettacoli che andranno in onda su Backstage la piattaforma digitale del Teatro Stabile del Veneto. Con cadenza settimanale, ogni venerdì a partire dalle ore 16, saranno trasmessi dieci nuovi episodi della rassegna “Storie di Carta”, firmata da Barabao Teatro, realtà del territorio da sempre attenta alle proposte per il pubblico dei più giovani, e prodotte dallo Stabile del Veneto in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova.

Da un’idea nata nei mesi di lockdown il progetto delle Storie di Carta si è poi sviluppato con il contributo di un’equipe allargata che coinvolge attori, registi, cantanti disegnatori, grafici, operatori di ripresa e del suono con l’obiettivo di unire l’antica arte della proiezione delle ombre con le nuove tecnologie video e dar vita, sulla scorta dell’antica arte della Lanterna Magica, ad appassionanti e divertenti storie rivolte ai ragazzi e alle loro famiglie.

Protagonisti degli episodi sono due maldestri pirati, Billy e Kid, alter ego dei creatori Ivan Di Noia e Romina Ranzato, perennemente alla ricerca di un tesoro per il quale affrontano imprese straordinarie: li vedremo al Carnevale di Venezia oppure a spasso nel Tempo, i due incontreranno i grandi classici della letteratura per ragazzi e finiranno anche dentro a un’opera teatrale. Un’avvincente carrellata di proposte che vogliono unire il divertimento al piacere della conoscenza.

Per vedere le “Storie di Carta” basterà entrare nel sito: www.teatrostabileveneto.it e registrarsi gratuitamente sulla piattaforma “Backstage”. Una volta pubblicati, gli episodi saranno sempre disponibili.

Storie di carta

Due Vite, Un Unico Destino. Billy e Kid

Scritto e diretto da Romina Ranzato E Ivan Di Noia

Billy E Kid (voce) Romina Ranzato

Puppet design Mattia Scaggiante

Scenografie Ivan Di Noia E Marta Piccolo

Grafica web Mirco Trevisan

Montaggio Romina Ranzato

La sigla è scritta e cantata da Romina E Cristina Ranzato, Ivan Di Noia e Oscar Chellin

“Nessuno Mai È Fuggito Di Qua” è scritta e cantata Da Romina E Cristina Ranzato, Ivan Di Noia e Oscar Chellin

Missaggio audio Tj Service di Luca Favretto

Assistente progetto Marta Piccolo

Manager Micaela Grasso

Un progetto ideato E Realizzato Da Barabao Teatro

Prodotto da Teatro Stabile Del Veneto, Camera di Commercio di Padova

