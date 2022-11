“Storie di donne, bambine e fate”, spettacolo per famiglie al Centro civico Alda Merini di Montegrotto

Parole, racconti e suoni che parlano del coraggio delle donne: alcune volte bambine, oppure adulte che sentono di poter ancora crescere, altre volte magicamente ragazze fatate, dotate di superpoteri che trasformano la realtà. È la proposta di teatro per famiglie dell’assessorato alla Cultura di Monteogrotto Terme per domenica 13 novembre alle 17 al centro civico Alda Merini, in via Scavi 19. Stefania Evandro e Alberto Santucci di Lanciavicchio Teatro metteranno in scena « Storie di donne, bambine e fate».

Quanto coraggio ci vuole per avere un sogno e realizzarlo? Quanta volontà occorre per trasformare la realtà intorno a sé? Lo racconteranno i due attori con parole, suoni e canti di donne, bambine e fate che ci sono riuscite. O almeno ci hanno provato, divertendosi un mondo e una vita!

Per informazioni chiamare cell: 39 39 81 22 87 o scrivere a info@teatrodellagranguardia.it Prenotazioni su Eventbrite

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-storie-di-donne-bambine-e-fate-429561007537

https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=2138&area=H

