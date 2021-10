"Storie di donne nelle carte dell’Archivio di Stato di Padova", mostra e visite speciali

Orario non disponibile

Quando Dal 10/10/2021 al 10/10/2021 Orario non disponibile

Nell’ambito della manifestazione Domenica di Carta 2021 indetta dalla Direzione generale archivi del Ministero della Cultura (MIC) domenica 10 ottobre 2021, con apertura straordinaria dalle ore 9.30 alle ore 12.30, l’Archivio di Stato di Padova propone la mostra documentaria Storie di donne nelle carte dell’Archivio di Stato di Padova, esponendo una selezione di documenti che raccontano alcuni esempi della condizione femminile a Padova dal XIII al XX secolo, con non poche curiosità.

Grazie alle preziose segnalazioni dei numerosi studiosi che frequentano la Sala studio dell'Archivio di Stato di Padova, vengono presentate alcune significative storie di donne che emergono dalle carte e dalle pergamene, nell’arco di sette secoli, offrendo uno spaccato toccante e rappresentativo di storia femminile: da Aica da Camino, donna di potere nella Padova del Duecento, a Francesca Huesbch, levatrice di bambini abbandonati di fine Ottocento; passando poi per la descrizione dei patrimoni delle donne nella Padova del primo Rinascimento, alle denunce per concubinaggio, prostituzione e schiavitù nel Settecento e ai processi criminali di epoca Napoleonica; fino a giungere ai ricoveri per “isteria” nell’ospedale psichiatrico ai Colli a inizio Novecento ed alla candidatura all’Assemblea costituente di Lina Merlin, l’abolitrice delle case di tolleranza, nel Secondo dopoguerra.

Sono previste due visite guidate alla mostra, per un massimo di 10 partecipanti ciascuna, fino ad esaurimento dei posti:

Prima visita guidata ore 9.30 – 10.30

Seconda visita guidata ore 11 – 12

Le visite, gratuite, saranno tenute dal funzionario archivista curatore dell’esposizione e dal funzionario restauratore responsabile degli interventi conservativi operati su alcuni documenti esposti.

L'esposizione rimarrà aperta fino al 23 ottobre 2021 con visite guidate su prenotazione per gruppi di 10 persone programmate nei giorni:

Mercoledì 13 ottobre ore 11 – 12

Martedì 19 ottobre ore 15 – 16

Sabato 23 ottobre ore 11 – 12

In ragione del rispetto delle norme per l'emergenza COVID-19, è fatto obbligo ai visitatori di esibire all’arrivo valido green pass, di indossare la mascherina durante l’intera permanenza in istituto e di rispettare le misure di distanziamento.

L'accesso alla mostra avverrà su prenotazione obbligatoria tramite applicativo (calendario interattivo) disponibile sulla home del sito web istituzionale (https://www.aspd. beniculturali.it/ Calendario prenotazioni).

