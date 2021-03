Tour guidato a Padova: "Storie di donne"

In occasione della Giornata dei diritti della Donna, ecco il nostro contributo per favorire una cultura che promuova una effettiva parità tra l’uomo e la donna, nel contesto monumentale della città di Padova. Un itinerario in esterno alla (ri)scoperta della presenza e della partecipazione attiva della donna alla vita della città di Padova, attraverso alcune testimonianze evidenti, altre meno, delle donne che hanno segnato con le loro storie e vicende, la storia di Padova.

Il percorso scelto rivela e restituisce il valore svolto dalle donne a partire dall’età paleoveneta arrivando fino ai giorni nostri. Conosceremo quindi Ostiala Galliena, Santa Giustina, protomartire padovana, Fina Buzzaccarini, moglie di Francesco il Vecchio e committente del Battistero-mausoleo di famiglia, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, prima donna laureata al mondo, ma anche Lucrezia Obizzi e molte altre.

Lasciati trasportare con noi, in un viaggio tutto in rosa, tra storie di coraggio, amori, passioni e talenti, violenze ma anche impegno religioso, politico e sociale.

Spritz tutti assieme presso un bar locale prima di salutarci.

Ritrovo: alla fontana centrale di Prato della Valle, Padova

Quando: domenica 7 marzo ore 15

Durata: cca 2,5 ore

Costo: 18 euro adulto, 13 euro bambino (6-12 anni). Bambino sotto i 6 anni gratis.

Include: guida turistica abilitata, organizzazione tecnica, spritz finale.

Informazioni e contatti

Il tour sarà confermato via email una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti. Per la prenotazione seguire le indicazioni alla pagina: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/storie-di-donne-tour-a-padova/.