“Storie holtre la barriera”, spettacolo solidale al Centro culturale Altinate San Gaetano

All'interno di SOLIDARIA 2020, organizzato dalla Fondazione Robert Hollman, con il patrocinio del Comune di Padova, e del CSV provinciale di Padova, nell'ambito di Padova capitale europea del volontariato 2020 e con il sostegno di Teatro Insieme.

Sabato 26 settembre alle ore 20:45, all’Auditorium San Gaetano, verrà presentato lo spettacolo teatrale "Storie Holtre la Barriera".

Scritto e diretto da Denis Varotto con:

Denis Varotto (attore) ed Enrica Frasca (violoncellista), con la partecipazione di Marco avventi.

Parte tecnica Daniele Gatto.

Un ringraziamento particolare a Sara Melchiori.

L’intero incasso della serata sarà devoluto alla realizzazione del Parco Comunale Inclusivo “Albero del tesoro” che sta sorgendo in un’area di oltre 5 mila metri quadrati in via Siena al Basso Isonzo. www.parcoinclusivopadova.it

