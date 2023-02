Al Teatro Quirino De Giorgio lo spettacolo "Storie di mare" il 5 marzo 2023.

Dai 3 ai 10 anni

Produzione: Febo Teatro

Tecnica: Teatro d’Attore

Testo e Regia: Claudia Bellemo e Lucia Messina

Con: Moreno Corà e Lahire Tortora

Realizzazione scenografia: Roberta Bianchini

Costumi: Federica Bugin

Tecnici: Daniele Schio e Alberto Damiani

Per secoli il mare è stato il luogo attraverso il quale scoprire nuovi mondi e superare i propri limiti. Chi ha viaggiato per nave ha raccolto storie e leggende che hanno fatto navigare con la fantasia chi le ascoltava. In questo spettacolo i due narratori-marinai ci accompagneranno in un viaggio fantastico attraverso fiabe e racconti della tradizione in cui il mare è l’elemento principale come metafora dell’avventura alla scoperta di se stessi e dimostrandoci quanto il viaggio possa essere occasione di incontro e di crescita. Liberamente tratto dalla raccolta delle “Fiabe italiane” di Italo Calvino.

Informazioni e contatti: https://www.comune.vigonza.pd.it/storie-di-mare-febo-teatro.