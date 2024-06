Storie nel bosco, gli eventi al Parco Etnografico di Rubano

Per il terzo anno consecutivo, il Parco Etnografico di Rubano si anima di cultura e di vita nelle calde serate di giugno. Protagonista assoluto il palco del Teatro nel Bosco, fulcro attorno a cui ruota la rassegna Storie nel Bosco, che torna per la sua terza edizione, ancora una volta voluto, organizzato integralmente e sostenuto della cooperativa La Bottega dei Ragazzi e in collaborazione con Parco Etnografico di Rubano e il patrocinio del Comune di Rubano. La nuova edizione della rassegna si arricchisce di momenti di aggregazione e confronto, scoperta e socialità, ed apre sé stessa a ogni tipo di pubblico, prevedendo sia spettacoli dedicati all’approfondimento sociale, dedicati a un pubblico adulto, sia una intera giornata dedicata alle famiglie, ambito in cui la cooperativa La Bottega dei Ragazzi registra una più che ventennale esperienza. Il tutto chiaramente, senza mai discostarsi dal tema cardine della rassegna, che ha, sul tema che ha definito il luogo stesso in cui è inserito: l’ambiente.

L’ambiente, la sostenibilità e soprattutto cosa possiamo fare per lasciare ai nostri figli un mondo migliore di quello che abbiamo trovato è diventato non solo un trend-topic, ma un vero e proprio elemento caratterizzante per iniziative di ogni livello, da quelle imprenditoriali alle realtà associative fino alle iniziative culturali e di intrattenimento. Per questo, l’edizione di quest’anno di Storie nel Bosco non si limiterà all’offerta culturale, ma prevederà anche un piccolo mercatino, previsto per sabato a partire dalle ore 16, dedicato espressamente a produttori bio del territorio, nonché, domenica alle ore 16.30, uno swap party: una giornata dedicata allo scambio di capi di vestiario, al quale chiunque potrà portare uno o più capi, ricevere un buono del valore corrispondente e, con questo, “acquistare” altri capi portati da altre persone. Un esperimento di economia circolare messa in pratica, un modo per contrastare gli effetti negativi del fast fashion e dare nuova vita ai vestiti.

Sempre per le famiglie sarà proposto il laboratorio "il Bosco Sonoro", per vivere la bellezza del bosco creando insieme strumenti musicali con quel che la natura ci dona, oltre a un'iniziativa di scambio di semi con gli amici dell'orto infinito, un'occasione per toccare con mano l'importanza della biodiversità.

A fianco degli eventi culturali…

L’Osteria del Parco, nella sua gestione rinnovata, non mancherà di sostenere l’iniziativa con il loro prezioso servizio, offrendo un punto ristoro stabile ai partecipanti. Inoltre, il Museo del Casone resterà aperto per l’intera durata della manifestazione per permettere ai presenti di riscoprire le radici della Civiltà Contadina e una vita tanto lontana nel tempo quanto vicina nella memoria delle molte famiglie che da generazioni abitano quel territorio… e allargare lo sguardo anche sulla contemporaneità del territorio di Rubano.

Le radici della cultura: i cittadini

Fare cultura significa ispirare, ma anche lasciarsi ispirare, esplorare, riconoscere ciò che di bello esiste attorno a noi. Ed è proprio l’occhio di chi quotidianamente vive un territorio a rappresentare la lente più allenata e preparata a coglierne la bellezza: finalmente quest’anno La Bottega dei Ragazzi è riuscita a instaurare una collaborazione con il Fotoclub di Rubano, una collaborazione auspicata da anni da entrambe le realtà che si concretizzerà in una mostra sotto il tetto di paglia del Casone. Gli stessi amici del Fotoclub organizzeranno un set fotografico domenica pomeriggio a partire dalle 16.30, aperto a tutti i presenti per regalare loro l’esperienza di una foto di famiglia fatta con maestria.

Di ambiente bisogna parlare

La sostenibilità non è solo un atteggiamento o un argomento, ma un vero e proprio stile di vita. Per questo, per l’edizione 2024 di Storie nel Bosco, si è previsto un momento di dibattito e confronto attorno a un tema molto attuale: i movimenti di protesta a tema ambientale che, con le loro diverse forme di contestazione, hanno riempito le pagine di cronaca degli ultimi mesi. A dialogare con i rappresentanti dei movimenti giovanili (Ultima Generazione) un piccolo pool di politologi dell’Università di Padova composto dalla professoressa Ekaterina Domorenok e dal professor Matteo Zanellato. L’ottica non è quella della narrazione di cronaca né tantomeno dello scontro, ma del confronto e dell'ascolto di posizioni e sensibilità diverse, a volte molto radicali altre più moderate, tutte costruite intorno alla preoccupazione per la salvaguardia dell'ambiente sia nella sua dimensione quotidiana che nelle sue ripercussioni sul piano del cambiamento climatico. L’ incontro, dal titolo “Storie di Sostenibilità”, si svolgerà sabato 15 giugno alle ore 18 presso il Parco Etnografico di Rubano.

Il programma

Infine, gli spettacoli, con un occhio di riguardo al teatro, alla musica e alle famiglie. Ecco le iniziative previste per l’edizione 2024 di Storie nel Bosco

Venerdì 14 giugno:

Mama go perso el treno, ore 21 (Compagnia Strapalco - Teatro Cabaret, danza e musica)

Un originale connubio artistico dove gas ed azioni mitiche grottesche si fondono con recitazione, danza e musica: una serata di puro divertimento.

Sabato 15 giugno:

- A partire dalle ore 16: Mercatino bio e libri

- Tavola Rotonda “Storie di Sostenibilità”, ore 18

- Romanzo Breve, ore 21 (compagnia Ophelia and the Coro Nuts)

Un uragano di emozioni e di colori di nome Dalila irrompe nella vita del solitario scrittore Felice: l’incontro/scontro si trasforma ben presto in una serata capace di cambiare la vita di entrambi.

Domenica 16 giugno:

Giornata per famiglie “…che storia la Natura!”

Tra bosco e prati, un tempo per condividere con i propri cari, grandi o piccoli che siano, la bellezza della natura che ci circonda. Tre proposte a tema di sostenibilità ambientale per tutta la famiglia per finire al Teatro nel Bosco per lo spettacolo teatrale!

-A partire dalle 16.30:

Swap Party

Scambio di semi con gli amici dell’orto infinito,

Set Fotografico a cura del Fotoclub Rubano

Laboratorio per famiglie “Il Bosco sonoro”

- La vera storia di Hansel e Gretel, ore 18.30 (compagnia Febo Teatro)

Una storia nota, ma non fra le più tradizionali, perché non è mica piacevole raccontare di genitori degeneri che mollano i figli nel bosco! Paura, riso, stupore: un racconto per riflettere e ridere di sé stessi.

L’accesso alle iniziative promosse dalla cooperativa La Bottega dei Ragazzi nell’ambito dell’iniziativa Storie nel Bosco sono gratuite e aperte alla cittadinanza.

L’evento è organizzato in collaborazione con

Prix

Cooperativa agricola El Tamiso

Cooperativa Coislha

La partecipazione alla manifestazione Storie nel Bosco, che si terrà dal 14 al 16 giugno presso il Parco Etnografico di Rubano (Pd), è ad ingresso libero con offerta responsabile.

Info web

https://www.facebook.com/ParcoEtnograficodiRubano

https://www.facebook.com/events/1003914974663908

Foto articolo da comunicato stampa