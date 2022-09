Elisa Erin Bonomo chiude la rassegna Storie nel Bosco al Parco Etnografico di Rubano

La stagione volge al termine e Storie nel Bosco, la rassegna di eventi culturali al Teatro nel Bosco del Parco Etnografico di Rubano arriva alla sua ultima data.

Stavolta l’appuntamento è con una cantautrice che sta molto facendo parlare di sé: Elisa Erin Bonomo. Reduce da un tour nazionale e in vista di tre date a Berlino, la cantautrice veneziana ferma al Parco Etnografico di Rubano in compagnia del suo trio, completato dal batterista e percussionista Fabio Ferrante e dal violino di Giovanna Rados.

“Sinusoide” è il secondo album da solista della cantautrice e chitarrista veneziana Elisa “Erin” Bonomo. Un concept album, un disco “tao” diviso in due lati come le musicassette.

In registrazione presso il No Shoes Recording Studio e prodotto insieme a Stefano Pivato, “Sinusoide” esprime l'esatto dualismo dell'essenza dell'artista, con un rock con venature dark-wave figlio del precedente “Antifragile” nella parte “A”, alle atmosfere acustiche sconfinanti nella world music della parte “B”.

«Sinusoide nasce da un'esigenza», spiega Erin. «Tiziano Terzani diceva che o si cambia, o tutto si ripete. E da questo volevo partire, dalla ciclicità e dall'aspetto duale degli eventi. Mi sono innamorata perdutamente di una persona e mi capitava moltissime volte di provare due sensazioni diametralmente opposte. Ovviamente questo si è riflesso nella mia musica. Mi sono resa conto, mentre scrivevo, di avere dei pezzi estremamente dark da una parte e acustici dall'altra. Body percussion e circlesongs o synth-wave anni '80? Non sapevo scegliere che direzione dare al mio lavoro. Nel mio caso la chiave era proprio questa: io sono due direzioni, e Sinusoide me l'ha indicato benissimo. Perciò ho deciso di unire questi due anime dividendole in due EP».

Amante del concept-album (la copertina di “Anfragile” era fatta a scatolone, metafora del trasloco), il secondo lavoro parla di un amore impossibile diviso tra i sentimenti più terreni e un'anima spiritual. Le influenze sono davvero molte, dagli amatissimi The Cure, The Smiths, Massive Attack alle recenti Aurora e Billie Eilish. Un disco maturo, che ritrova qualche tratto punk degli esordi ma con una maggiore ed eclettica potenza espressiva. Il tratto comune è la fragilità vista come punto di forza. Erin non ha paura di parlare di sesso in maniera disincantata e pungente, di tradimenti, di ossessioni, della sua costante incapacità di “stare al mondo alla maniera di” guardando altrove, di mostrarsi sentimentalmente non allineata, spesso anche con sé stessa.

L'album è preceduto da “Antifragile”, completamente finanziato con il crowdfunding, vincitore del Premio Amnesty – Voci per la Libertà con il brano “Scampo” e Targa Tenco nella categoria “Album collettivo a progetto” con la compilation “Vxl20-Una canzone per Amnesty”.

Sunset yoga

Non mancherà il Sunset Yoga, la sessione di un'ora prima dello spettacolo, aperta a tutti e adatta a tutti! Stavolta, il programma della facilitatrice Sunderjot Kaur prevede "Femminile sacro". Un percorso di risveglio interiore attraverso la danza meditativa, il kundalini e tantra, Con Sunderjot Kaur. A conclusione, presentazione dei trattamenti egizio-esseni. Si pregano gli interessati alla sessione di yoga di presentarsi con un materassino da palestra o con un plaid.

Biglietto unico, inclusivo di tutti i servizi, a 6 euro.

Ingresso gratuito per i bambini sotto gli 8 anni, che riceveranno un piccolo omaggio.

Apertura biglietteria ore 18.30

Visita al museo del Casone a partire dalle 18.30

Calice di benvenuto ore 19

Sunset Yoga ore 20

Inizio spettacolo ore 21

Per partecipare alla sessione di yoga si consiglia al pubblico di portare un materassino da ginnastica. I posti a sedere sulle panche a fronte palco saranno limitati e possibilmente destinati alle persone impossibilitate a sedere per terra. Si richiede dunque al pubblico di portare con sé un plaid per godere dello spettacolo direttamente dal prato.

Info web

https://www.parcodirubano.org/?fbclid=IwAR3afOhH9iOiCCEHw9UH1AkLDIqJPkMotS4exlj5_A_tFk8fmuJkN5gdB28

https://www.facebook.com/events/1468730230272716/

https://www.facebook.com/events/784062116085828/784062119419161/