Storie nel Bosco, al via la prima rassegna fra teatro e musica al Parco Etnografico di Rubano

L'estate porta con sé la voglia di stare all'aria aperta, una ritrovata necessità di contatto con la natura, il desiderio di nutrire la propria mente e il proprio spirito con un'offerta culturale fresca, gradevole e di qualità.

Il luogo

Nel cuore del comune di Rubano, a due passi da Padova, il Parco Etnografico di via Valli 2 offre uno spicchio di natura incontaminata a chiunque cerchi un momento di calma e di refrigerio. Il suo lago placido, il suo bosco ombroso, le vestigia di una vita contadina non così lontana come ci potremmo immaginare rappresentate dal Casone, nell'insieme rappresentano il luogo perfetto per cercare e trovare non solo un momento rigenerante, ma storie che raccontino di noi, della nostra origine, della nostra storia, del nostro corpo e delle nostre emozioni. Storie raccontate in punta di voce per non disturbare la musica della natura, Storie nel Bosco.

L'offerta culturale

Per la prima volta, il Parco Etnografico di Rubano offre ai propri avventori un'offerta culturale integrata e completa, animando il Teatro nel Bosco, il palcoscenico silvestre costruito prima della pandemia e ancora in attesa di essere pienamente sfruttato, che con questa iniziativa troverà finalmente la sua migliore forma. Sei appuntamenti con la cultura, con il relax e con la natura, organizzati nelle serate di sabato dei mesi di luglio e di settembre. Un'offerta rispettosa dell'ambiente in cui è inserita, con tutti gli spettacoli rigorosamente in acustico e che, a partire dalla musica e dal teatro va ben al di là di un "semplice" spettacolo.

Le serate

Ciascuna serata avrà come fulcro un concerto o uno spettacolo teatrale, ma gli avventori del parco, nelle serate di Storie nel Bosco, avranno accesso completo a tutti i servizi del parco. Dalle visite guidate al Casone al percorso nel Bosco fino alle sessioni di Yoga al tramonto (Sunset Yoga) con la facilitatrice Sunderjot Kaur e l'associazione Chandra Itinerari Yoga, il tutto accompagnato da un ottimo calice di vino a km0. Ciascuno di questi servizi sarà incluso nel biglietto d'ingresso, al prezzo agevolato di 6 euro.

Storie nel Bosco

Il programma

Sabato 2 Luglio – Teatro : Festa in Famiglia , messo in scena dalla compagnia Rec.Itando

: , messo in scena dalla compagnia Rec.Itando Sabato 9 luglio – Musica : Mi Linda Dama , concerto folk

: , concerto folk Sabato 16 luglio – Teatro : Ladies Football Club , messo in scena da EnneEnne Teatro

: , messo in scena da EnneEnne Teatro Sabato 23 luglio – Musica : Drums Organ Vibes Ensemble , concerto jazz

: , concerto jazz Sabato 3 settembre – Musica : Giuseppe Zoccali & Luca Francioso , concerto folk-fingerpicking

: , concerto folk-fingerpicking Sabato 17 settembre – Musica: Erin Bonomo Trio, cantautorato

Dettagli

Il Festival Storie del Bosco è organizzato dalla cooperativa sociale La Bottega dei Ragazzi, con il sostegno attivo della cooperativa sociale Coishla, realtà capofila nella gestione del Parco, e del Comune di Rubano, a cui si aggiunge il prezioso contributo dei partners, Interbrau Spa, Alì-Aliper e Pedron Caffé.

Attenzione: in ottemperanza alla normativa antincendio vigente, le sedute della platea di fronte al Palco nel Bosco saranno estremamente limitate. Per questo saranno riservate alle persone disabili o con difficoltà di movimento. Consigliamo quindi agli spettatori di presentarsi agli spettacoli con una coperta o un plaid per accomodarsi comodamente sul prato a fronte-palco.

La prenotazione è consigliata e gradita: i partecipanti si potranno registrare direttamente sul sito web del parco, www.parcodirubano.org.

Info web

https://www.parcodirubano.org/il-teatro/il-teatro-nel-bosco/

https://www.facebook.com/ParcoEtnograficodiRubano/

https://www.instagram.com/parcoetnograficorubano/