Storie nel Bosco, la prima rassegna fra visite, teatro e yoga al Parco Etnografico di Rubano

La rassegna culturale Storie nel Bosco al Parco Etnografico di Rubano taglia il nastro sabato 2 luglio a partire dal teatro, con la commedia brillante Festa in Famiglia, liberamente tratta dalla piéce omonima di Alan Ayckbourn. La revisione del testo, ad opera di Vittorio Attene, adatta il copione a una concezione più universale e allargata di famiglia, lasciando spazio a gag esilaranti e fraintendimenti tanto estenuanti per i personaggi quando divertenti per il pubblico.

Gli eventi

Accanto alla commedia, tutti i servizi che Storie nel Bosco offre al proprio pubblico: a cominciare dal calice di vino di benvenuto fino alla visita gratuita al museo del Casone, per finire con "Sunset Yoga", un'ora di pratica kundalini yoga con la facilitatrice Sunderjot Kaur, per risvegliare l'energia che scorre lungo la colonna vertebrale.

Ingresso

Biglietto unico, inclusivo di tutti i servizi, a 6 euro.

Ingresso gratuito per i bambini sotto gli 8 anni, che riceveranno un piccolo omaggio.

Orari

Apertura biglietteria ore 18.30

Visita al museo del Casone a partire dalle 18.30

Calice di benvenuto ore 19

Sunset Yoga ore 20

Inizio spettacolo ore 21

Per partecipare alla sessione di yoga si consiglia al pubblico di portare un materassino da ginnastica. I posti a sedere sulle panche a fronte palco saranno limitati e possibilmente destinati alle persone impossibilitate a sedere per terra. Si richiede dunque al pubblico di portare con sé un plaid per godere dello spettacolo direttamente dal prato.

Info web

https://www.parcodirubano.org/il-teatro/il-teatro-nel-bosco/

https://www.facebook.com/ParcoEtnograficodiRubano/

https://www.instagram.com/parcoetnograficorubano/

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/411546827575600