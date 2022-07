Storie nel Bosco con la Drums Organ Vibes Ensemble al Parco Etnografico di Rubano

La rassegna Storie nel Bosco, eventi fra musica e teatro sul palco nel bosco del Parco Etnografico di Rubano, conclude la sua programmazione per il mese di luglio, dando appuntamento a settembre per le ultime due date della rassegna. Una chiusura in vista della pausa estiva che però intende essere un saluto di altissima qualità per un concerto davvero imperdibile: sul palco del Teatro nel Bosco, sabato 23 luglio alle 21, salirà il Drums Organ Vibes Ensemble.

Il territorio veneto, e in particolare quello padovano, è sempre stato fertilissimo dal punto di vista della tradizione jazzistica, regalando all'entourage musicale italiano musicisti di elevatissima caratura. Ne sono un esempio i componenti del D.O.V.E., Giuliano Perin al vibrafono, Giulio Campagnolo all'organo Hammond e Andrea Davì alla batteria, tre elementi di spicco del settore che, pur ancora in giovane età, si stanno imponendo sulla scena non sono nazionale ma internazionale.

La formula vincente del Drums Organ Vibes Ensemble consiste, oltre che nella fantasia e nell'estro compositivo dei suoi componenti, nell'accostamento insolito della strumentazione. Vibrafono, batteria e organo Hammond può sembrare un accostamento asciutto, quasi essenziale. Eppure risulta sorprendente quanto un connubio simile, più unico che raro sulla scena musicale, sia in grado di riempire la dimensione sonora e di generare armonie trascinanti, ora veloci ora profonde, sempre meravigliose.

Un davvero imperdibile, capace di rapire e trasmettere piacere agli spettatori, che il Parco Enografico di Rubano è felicissimo di ospitare.

Come ogni sabato, non mancherà il SUNSET YOGA, la sessione di yoga al tramonto aperta a chiunque voglia godere della natura rinfrancando il proprio corpo.

Biglietto unico, inclusivo di tutti i servizi, a 6 euro.

Ingresso gratuito per i bambini sotto gli 8 anni, che riceveranno un piccolo omaggio.

Dettagli

Apertura biglietteria ore 18.30

Visita al museo del Casone a partire dalle 18.30

Calice di benvenuto ore 19

Sunset Yoga ore 20

Inizio spettacolo ore 21

Si pregano coloro che sono interessati alla sessione di Yoga di presentarsi muniti di materassino.

