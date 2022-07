Storie nel Bosco: visite, yoga e concerto dei "Mi Linda Dama 4et" al Parco Etnografico di Rubano

Quello di sabato scorso, 2 luglio, per la rassegna Storie nel Bosco, eventi fra musica e teatro sul palco nel bosco del Parco Etnografico di Rubano, è stato un avvio promettente. Una platea nutrita e soddisfatta ha animato la serata, scoprendo la bellezza del Parco e godendo del calice di benvenuto, della sessione di Yoga aperta al pubblico e, infine, dello spettacolo in programma in quella cornice fresca e bucolica.

Sabato 9 luglio, la rassegna Storie del Bosco torna mettendo a segno il primo spettacolo musicale, un concerto che sa far volare gli spettatori sulle ali della fantasia da un capo all'altro del Mediterraneo: Mi Linda Dama.

Formazione storica nel panorama musicale padovano, i Mi Linda Dama allargano la loro notorietà a livello nazionale e oltre. La band, fondata dalla cantante di origine indiana Namritha Nori e dal chitarrista Giulio Gavardi nel 2015, esegue composizioni proprie che ne riflettono le radici, dall'India al Medioriente al Mediterraneo, combinandole con il jazz e i linguaggi musicali più moderni. Dal 2015 porta in festival e rassegne world/folk il concerto "Historias Sefarditas", una personale appropriazione del repertorio della diaspora sefardita fra tradizione e innovazione.

Nelle note di "Historias Sefarditas" si legge una delle storie più affascinanti degli ultimi seicento anni, quella degli ebrei sefarditi, dispersi dalla Spagna in tutto il continente sul finire del quindicesimo secolo. Una contaminazione culturale in sé e per sé, che fa attagliare con straordinaria armonia la definizione di "World Music" ai Mi Linda Dama. A partire da quest'anno, la formazione propone i brani inediti del concerto "Thàleia" in quartetto.

La formazione:

Namritha Nori – Voce

– Voce Giulio Gavardi - Chitarra, Saz turco, Oud, Sax soprano

- Chitarra, Saz turco, Oud, Sax soprano Alvise Seggi – Contrabbasso

– Contrabbasso Pietro Valente – Batteria e percussioni

Sunset yoga

Savolta Sunderjot Kaur ha in serbo una sessione che gli appassionati di yoga non si lasceranno scappare: meditazione dinamica ed energia vitale nella via del tantra.

Si pregano gli interessati alla sessione di yoga di presentarsi con un materassino da palestra o con un plaid.

Biglietto unico, inclusivo di tutti i servizi, a 6 euro.

Ingresso gratuito per i bambini sotto gli 8 anni, che riceveranno un piccolo omaggio.

Apertura biglietteria ore 18.30

Visita al museo del Casone a partire dalle 18.30

Calice di benvenuto ore 19

Sunset Yoga ore 20

Inizio spettacolo ore 21

Per partecipare alla sessione di yoga si consiglia al pubblico di portare un materassino da ginnastica. I posti a sedere sulle panche a fronte palco saranno limitati e possibilmente destinati alle persone impossibilitate a sedere per terra. Si richiede dunque al pubblico di portare con sé un plaid per godere dello spettacolo direttamente dal prato.

Info web

https://www.facebook.com/events/547172040523472

Foto articolo da comunicato stampa e da evento facebook