Storie nel Bosco con lo spettacolo "Ladies Football Club" al Parco Etnografico di Rubano

La rassegna Storie nel Bosco, eventi fra musica e teatro sul palco nel bosco del Parco Etnografico di Rubano, prosegue per il suo terzo appuntamento dopo il bellissimo concerto dei Mi Linda Dama dello scorso 9 luglio.

Sabato 16 luglio si ricomincia dal teatro con un monologo musicato che ci riporta indietro nel tempo, agli albori di un movimento per i diritti civili che ancora ai giorni nostri è capofila nel processo di emancipazione della società: il movimento per la parità di genere.

Ladies Football Club, monologo brillante tratto dal romanzo di Stefano Massini, si ispira alla storia vera della nascita della prima squadra di calcio femminile in Inghilterra durante il primo conflitto mondiale. L'anno è il 1917, e mentre in Europa infuria la guerra, nel cortile di una fabbrica di munizioni 11 operaie diversissime tra loro, trovando un pallone abbandonato, decidono di aggiungere alla loro vita un elemento di gioco che però sarà capace di fare la differenza. Rosalyn, Violet, Olivia e le altre cominciano a giocare a calcio come gli uomini. Il gioco diventa passione, e la passione diventa progetto, fino a che, in quel cortile, si arriva a disputare una vera partita, la prima di una lunga serie. Inizia così l’epopea del gruppo di pioniere che osò sfidare gli uomini sul terreno maschile per eccellenza: il campo da calcio. A guerra finita, però, la temporanea sospensione delle convenzioni sociali viene meno: le istituzioni maschili dello sport faranno di tutto per rimettere le donne al loro posto. Una storia breve, la loro, ma intensa, avvolta da un'aura quasi leggendaria. Una storia d’altri tempi, certo... oppure no?





Storie nel Bosco, questa volta, racconta una parte di una storia, quella della conquista della parità di genere, che si dipana di capitolo in capitolo fino ai giorni nostri, senza mai calare di intensità e mantenendo sempre alta l'attenzione sul tema dei diritti civili. Una parte intensa e tutta da scoprire, un omaggio a una battaglia di tutti che sa insegnarci, oltre a tutto il resto, che alle volte la vittoria non la si raggiunge combattendo, ma giocando!

Roberta Chinellato – Interprete

Franco Zobia – Regia

Carlo Toniato – Adattamento Teatrale

Matteo Longo e Alessandra Bianchi – Musiche dal vivo

Sunset Yoga

Non mancherà il Sunset Yoga, la sessione di un'ora prima dello spettacolo, aperta a tutti e adatta a tutti! Si pregano gli interessati alla sessione di yoga di presentarsi con un materassino da palestra o con un plaid.

Biglietto unico, inclusivo di tutti i servizi, a 6 euro.

Ingresso gratuito per i bambini sotto gli 8 anni, che riceveranno un piccolo omaggio.

Apertura biglietteria ore 18.30

Visita al museo del Casone a partire dalle 18.30

Calice di benvenuto ore 19

Sunset Yoga ore 20

Inizio spettacolo ore 21

Per partecipare alla sessione di yoga si consiglia al pubblico di portare un materassino da ginnastica. I posti a sedere sulle panche a fronte palco saranno limitati e possibilmente destinati alle persone impossibilitate a sedere per terra. Si richiede dunque al pubblico di portare con sé un plaid per godere dello spettacolo direttamente dal prato.

