Storie di una professione: visita guidata all’esposizione "Dica33"

Oltre alla Storia della medicina con la S maiuscola, fatta dai giganti delle scoperte mediche, esiste un’altra storia della medicina, fatta di semplici medici curanti, perlopiù dimenticati, ma non per questo meno interessante. È la storia dei precursori del moderno Medico di Medicina generale, i medici condotti e i medici della mutua, che scelsero di dedicare la loro vita alla cura delle comunità: donne e uomini comuni ma al tempo stesso figure di riferimento imprescindibili per interi territori.

Con l’aiuto di una guida le loro storie riecheggiano negli oggetti e nei documenti esposti nella mostra “Dica 33”, raccontando la loro quotidianità, le loro fatiche, le loro speranze.

Informazioni e contatti

Il costo di partecipazione è di 4 euro oltre al prezzo del biglietto al MUSME. Calendario (in fase di aggiornamento continuo):

Sabato 12 febbraio 2022 alle 17

Sabato 26 febbraio 2022 alle 17

Web: https://www.musme.it/storie-di-una-professione-visita-guidata-allesposizione-dica33/.