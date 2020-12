“Storie sotto l’albero”: incontri online per grandi e piccini alla riscoperta della magia del Natale

L’associazione Tempi e Ritmi, in collaborazione con Terracrea Teatro, e con il contributo del Comune di Padova - Quartiere 5 Sud-Ovest, ha ideato per questi giorni di festa, in cui per forza di cose dobbiamo restare a casa, quattro appuntamenti dedicati in primo luogo ai bambini, in streaming, nel pomeriggio, dopo la merenda.

Per questo ha invitato l’elfo Natalina alias Laura a realizzare una cosa mai vista prima: “Storie sotto l’albero (nella rete)” direttamente dalla “Casetta delle Storie” in cui l’elfo attenderà bambini e genitori online, su Youtube e su Facebook (canale e pagina Tempi e Ritmi) per quattro appuntamenti imperdibili, quattro Storie che lasceranno a bocca aperta gli spettatori, grandi e piccini.

La simpaticissima e brava attrice narrerà con il suo modo particolare e coinvolgente quattro Storie, non esclusivamente a tema natalizio, che sono state indicate anche nel programma degli eventi cittadini “Natale a Padova”.

Date degli appuntamenti

Martedì 29 dicembre, alle 17 - “ Lo Schiaccianoci ”

” Giovedì 31 dicembre, alle 17 - “ Il pianeta degli alberi di Natale ”

” Lunedì 4 gennaio, ore 17 - “ Il sarto di Glouchester ”

” Mercoledì 6 gennaio, ore 17 - “La regina delle nevi”

Le storie si possono vedere online dal canale YouTube TeR MeS television e dalla pagina Facebook dell’associazione Tempi e Ritmi.

L’accesso online agli eventi è gratuito.

I bambini potranno interagire con l’elfo Natalina alias Laura inviando via mail e social, al termine di ogni puntata, con i loro disegni raffiguranti i personaggi della Storia ascoltata e le emozioni che l’ascolto della Storia avrà destato in loro.

Per informazioni

Associazione artistica Tempi e Ritmi

cell. 351 5287052

email info@tempieritmi.it

sito www.tempieritmi.it

pagina Facebook www.facebook.com/musicaespettacolopadova

https://www.musicaespettacolo.it/2020/12/29/storie-sotto-lalbero-nella-rete/

https://www.youtube.com/channel/UCvLR01_hshJS6R2RqQlDEKw

https://www.padovanet.it/evento/storie-sotto-lalbero