Storya, dieci anni di movida con Cristina D’Avena

Dieci anni di Storya con ospite speciale Cristina D'Avena

Una notte per ricordare gli anni che ci hanno portato a siglare questo traguardo indimenticabile.

Diece anni di condivisione, emozioni e serate che ci hanno fatto battere forte il cuore fino alle prime luci dell'alba, sempre in compagnia dei vostri sorrisi

Un lungo e meraviglioso viaggio iniziato nel 2014 che ha lasciato un'impronta importante nelle vite di tutti noi, oggi sottoscrive un nuovo capitolo.

La cena spettacolo

Gusta al massimo la tua serata, scegliendo tra uno dei seguenti menù disponibili per la cena spettacolo:

-menù degustazione

-menù pizza

-menù alla carta

Prenota ora il tuo tavolo chiamando il

Il dopo cena

Ingresso omaggio per tutti dalle 00:00

Non fartela raccontare!

Ospite speciale

Cristina D'Avena

music selection by:

Fuxy | Cristianino | Marco Baxo | Mike More | K Robin

Accompagnati dalla voce di:

Christian De Sieno | Salvo Gagliano

You shall have no other clubs before me

Infoline and reservation:

+39 388 859 9288

Storya Club, in Via Tremarende 35, Santa Giustina in Colle, 35010, Padova, Veneto.

Santa Giustina in Colle, il 15 marzo lo storico club padovano spegne le prime dieci candeline, nel corso degli anni ha ospitato centinaia di migliaia di persone. Una “storia” merito di Lobby Agency, team di manager e imprenditori che gestisce i luoghi iconici della movida veneta. Riccardo Checchin: “Serata ad ingresso gratuito, il nostro modo per ringraziare tutti per questi anni passati assieme”

A settembre di dieci anni fa a Santa Giustina in Colle, nel Padovano, c’era solo un locale vuoto. In molti avevano cercato di rianimarlo, di renderlo vivo. Ma nessuno era stato capace di crearci attorno una vera narrazione. Finchè non è arrivata Lobby Agency, società che riunisce manager nelle pubbliche relazioni e professionisti dell’intrattenimento. Qui ha deciso di posare la prima pietra di “Storya”.

L’idea era quella di creare un contenitore di stile, che unisse quella generazione dei nuovi imprenditori veneti che nel fine settimana desidera una cena elegante tra amici e poi ballare le hit del momento, ma anche sonorità più ricercate. Un luogo anche capace di rincorrere le tendenze dei giovani, che magari hanno voglia di passare solo per un cocktail dopo mezzanotte. Un mix di eleganza e stile raffinato che in qualche modo rappresenta l’anima notturna delle ricche province di Padova, Vicenza e Treviso di oggi, e non a caso il locale è collocato in una zona strategica, tra i tre capoluoghi veneti.

Dieci anni sono passati dal 2014, quando il locale venne inaugurato. Il lavoro dei tre soci titolari del locale, Riccardo Checchin assieme a Thomas e Alex Visentin, è stato costante e deciso. Nel corso di questa decade sono stati centinaia gli eventi organizzati, altrettanti i dj ed i cantanti che hanno intrattenuto il pubblico, centinaia di migliaia le persone che hanno cenato o ballato assieme: si stima che siano stati circa 800 gli eventi organizzati. E l’idea iniziale di Storya, adesso, è divenuta realtà.

Per festeggiare il compleanno, Lobby Agency ha deciso di organizzare una one night unica il prossimo 15 marzo. Ospite della serata sarà Cristina D’Avena, figura iconica nel riunire generazioni diverse, da quarant’anni sulla scena: c’è chi la ricorda per le sigle dei cartoni animati e chi per le ultime performance. Proprio per celebrare l’evento, gli organizzatori hanno deciso di permettere a tutti l’ingresso gratuito.

Sarà anche il modo per far nascere una sorta di piccolo summit dei leader della movida veneta. Infatti, sono stati invitati i pr e gli staff di tutti i maggiori locali che operano sotto l’egida di Lobby Agency: King’s e Hierbas a Jesolo, Radika a Treviso, Hierbas anche nelle sue sedi di Cortina e Milano, il Sand a Sottomarina ma anche il team che organizza Aperyshow, evento solidale tra i più importanti a livello nazionale.

«Il segreto del nostro successo è l’aver saputo coniugare stile e intrattenimento, moda e musica, buon cibo e ottimi cocktail, ma soprattutto il far sentire il nostro cliente a casa: e questa è la nostra Storya”, dice il portavoce dei titolari, Riccardo Checchin. “Per questo abbiamo deciso di celebrare insieme a tutti i nostri clienti ed amici. Il nostro obiettivo è proseguire almeno per altri dieci anni, anche se ci rendiamo conto che mantenere alto il livello della professionalità nell’ambiente della movida sia durissimo: le tendenze cambiano velocemente, serve rimanere al passo ogni giorno. Storya è il frutto di un lavoro di squadra che in questi anni non si è mai fermato. Il valore del club è aumentato in modo esponenziale, grazie all’impegno degli organizzatori, dei partner commerciali, dell’amministrazione comunale che ci ha sempre sostenuto anche nei momenti di crisi e dei tanti cittadini e clienti che riconoscono oggi in noi il club per eccellenza del territorio».

C’è dunque grande attesa per l’evento previsto per venerdì 15 marzo: l’opening sarà affidato al dj set di Fuxy. Un viaggio sonoro attraverso mille sonorità diverse, condotto da Christian De Sieno. Ad allietare la cena e la notte, ci sarà poi l’intervento spettacolare da parte della Black Label, leader nel settore dell'intrattenimento e show. A seguire, special guest Cristina D’Avena, icona pop italiana: con oltre tre milioni di dischi venduti in tutto il mondo, è considerata una dei maggiori innovatori della musica degli ultimi 40 anni. Ha scritto canzoni per sé e per altri artisti, ma è stata anche attrice e conduttrice televisiva che ha fatto innamorare innumerevoli generazioni. Un piccolo pezzo di storia della musica italiana per celebrare questi dieci anni di Storya.