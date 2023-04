Tutti di corsa con le Stracittadine della Padova Marathon 2023

C’è chi si presenta al via perché l’estate è ormai alle porte e occorre rimettersi in forma al più presto. C’è chi, più semplicemente, vuole passare una giornata assieme alla famiglia, facendo qualcosa di diverso rispetto al solito. C’è chi corre per godersi in santa pace la città del Santo senz’auto. E c’è chi viene in Prato della Valle per respirare dal di dentro il clima della Padova Marathon, una festa per la città e per la provincia tutta.

Nelle scorse edizioni, a partecipare alle Stracittadine, le corse non competitive abbinate alle gare agonistiche in programma dalle ore 9.30, erano più di 15 mila persone e altrettante sono attese domenica 23 aprile al via dell’edizione 2023.

I percorsi previsti per le Stracittadine sono tre. E sono tre diverse opportunità per venire incontro alle esigenze di tutti: c’è la passeggiata da 1 chilometro, nata per rivolgersi in primo luogo ad anziani e portatori di disabilità; c’è la prova da 5 chilometri, che in genere è la più partecipata; e, infine, il tracciato di 10 chilometri per i più allenati, chi ancora non è pronto a cimentarsi in una prova agonistica ma magari si sta preparando per riuscirci.

I pettorali per poter partecipare si possono acquistare nei punti vendita Alì & Aliper selezionati oppure online attraverso il servizio di spesa Aliperme.it (sia con modalità clicca e ritira, sia con consegna a casa). Si riceveranno così, oltre al pettorale, la nuova t-shirt ispirata a “Padova città europea dello sport”, medaglia e sacca ristoro (da ritirare dopo la corsa, in Prato della Valle), assicurazione, assistenza tecnica e medica.

In esclusiva solo su Aliperme.it, si potrà utilizzare la Promo Famiglia 4x3: tutti coloro che sceglieranno di acquistare in prevendita su Aliperme.it i propri pettorali ne riceveranno 4 al prezzo di 3.

I pettorali sono già disponibili anche sul sito https://padovamarathon.com/stracittadine/ e lo saranno, fino ad esaurimento, all’Expo in Prato della Valle da venerdì 21 aprile.

Insomma, le opportunità sono tante, ma la parola d’ordine è unica: partecipare!