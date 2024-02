Strage di Erba: uno sguardo tecnico scientifico, l'incontro a Padova

Si terrà mercoledì 28 febbraio alle ore 17.30 in Aula T3 di via Venezia 16 a Padova l'incontro dal titolo "Strage di Erba: uno sguardo tecnico scientifico" che vede tra i relatori alcuni degli esperti direttamente coinvolti nel caso giudiziario. Interverranno: Giuseppe Sartori, ordinario di Neuropsicologia forense al dipartimento di Psicologia generale dell'Università di Padova e direttore del Master in neuropsicologia forense e criminologia clinica, Cristina Scarpazza, associata al dipartimento di Psicologia generale dell'Ateneo, psicologa forense e direttrice della Scuola di specializzazione in neuropsicologia, Massimo Grassi, associato al dipartimento di Psicologia generale, e Stefania Panza, giornalista e analista forense.

I relatori saranno disponibili a rispondere alle domande del pubblico.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Ogni informazione su https://www.dpg.unipd.it/ strage-di-erba-uno-sguardo- tecnico-scientifico

Per modalità di partecipazione info alla mail: evento.forense@gmail.com

