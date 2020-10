“La strana coppia”, spettacolo al teatro ai Colli

Le commedie di Neil Simon Tornano al teatro ai Colli. In scena venerdì 23 ottobre (spettacolo fuori cartellone) “La strana coppia”

Teatro ai Colli via Monte Lozzo (Padova)

23 ottobre 2020 - ore 21

“La strana coppia” di Neil Simon

Compagnia Fuori Rotta

Regia Gioele Peccenini

con

Ingresso unico 10 euro

Info e prenotazioni 3277661425/ 0498900599 - info@teatroaicolli.it

Dettagli

Dopo “A piedi nudi nel parco” e “L’ultimo degli amanti focosi”, la compagnia Teatro Fuori Rotta sceglie nuovamente un testo di Neil Simon con “La strana coppia”. Una scelta non casuale: Simon è considerato un commediografo moderno, capace di non annoiare e non cadere mai nel banale, perché lavora sui conflitti e in particolare in questa commedia gioca con l'aspetto culturale e caratteriale dei due protagonisti. Lo spettacolo racconta la strana convivenza di Oscar Madison, giornalista sportivo, che conduce un'esistenza da scapolo, con l’amico Felix Ungar, appena lasciato dalla moglie, ossessionato dall'ordine e dalla pulizia. L’ambientazione in questo caso non è negli anni ’60, come nella versione originale, ma molto contemporanea. “Abbiamo lavorato molto sulle scenografie e sulle musiche, che fanno da sfondo a due scene importanti della storia, completamente riviste – spiega il regista Gioele Peccenini – così come abbiamo dato un’importanza diversa, rispetto ad altre produzioni, ai ruoli secondari, che qui diventano co-primari. La logica degli eventi e la loro evoluzione dipende anche da loro e non solo dai due protagonisti”.

https://www.facebook.com/events/751670328721279

https://www.teatroaicolli.it/fuori-cartellone