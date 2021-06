Lo spettacolo "La strana coppia" con Teatro Fuori Rotta a Villa Roberti

Venerdì 11 giugno ore 21 Teatro Fuori Rotta interpreta "La Strana coppia" di Neil Simon. Iniziano con Teatro Fuori Rotta gli appuntamenti di TEATRO & CICCHETTI della Rassegna Mutevoli Forme a Villa Roberti. Oscar Madison, giornalista sportivo, conduce un'esistenza da scapolo da quando si è separato dalla moglie. Disordinato e approssimativo, vive da solo in un appartamento trasandato, passando le serate a giocare a poker con gli amici. La routine di Oscar viene sconvolta dall'arrivo di Felix Ungar, un amico appena lasciato dalla moglie e che è l'esatto opposto di Oscar: preciso in modo maniacale, ossessionato dall'ordine e dalla pulizia, pieno di allergie e di tic, e incapace di rassegnarsi alla fine del proprio matrimonio. Come finirà? Scopritelo con noi.

Venerdì 11 giugno a Villa Roberti.

Apriamo alle 20 per l'aperitivo.

Prenotazioni:

Prenotazioni:

Mail: info@villaroberti.com

T. 392 5226296

Ingresso solo teatro: 9 euro

Teatro e cicchetti: 14 euro a cura de @iretro'datati

Via Roma 96 - Brugine PD

Web: https://www.villaroberti.com.

