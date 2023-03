Strangers 290 in concerto al Radio City Music Hall

Domenica 26 marzo alle ore 15 ritornano i concerti domenica pomeriggio come nelle vecchie tradizioni. Sarà un pomeriggio ad ampio respiro e adrenalinico con il rock degli Strangers 290. Gli Strangers 290 con la loro energia vi faranno rivivere ricordi ed emozioni con il loro classic rock anni '70. Dai Deep Purple a Santana passando per Uriah Heep e Grand Funk Railroad, la band ripropone i suoni, l'inventiva e l'atmosfera degli anni settanta in uno spettacolo unico e coinvolgente.

Cinque musicisti uniti per stupire ed emozionare. Due elementi della formazione sono autentici rockers provenienti dalle ANIME gruppo rock storico veneto negli anni 60/70: Flaviano Terrin - hammond, piano e tastiere Lionello Marcato - voce solista Gli altri tre dalla formazione rock progs SINTHESIS attiva nel Veneto negli anni 70/80 e recentemente riunita: Andrea Clementi - chitarra e cori Diego Stacchiotti - drums Massimo Barbato - basso.

Dalle ore 13 pranzo con Menù Ristorante a 25 euro (comprende 1 Antipasto + 1 piatto principale a scelta dal menù + bibita, coperto e live). Prenotazione consigliata Si pagherà all’ingresso e sarà rilasciato un ticket per l’ordinazione. Chi viene dopo cena 5 euro coperto per il tavolo live. Locale: RADIO CITY MUSIC HALL. Indirizzo: Via Palestro 62/1 - 35138 Padova. Inizio concerto: ore 15. Ristopub e musica dal vivo. Prenotazioni: 049-5221232 - 345-3498089.