“Lo strappo sospeso”, presentazione del libro di Valentina Calzavara a Vo'

Mercoledì 22 marzo, alle ore 20.30 a Vo’, la presentazione del libro “Lo strappo sospeso” scritto dalla giornalista Valentina Calzavara (Tab Edizioni). L’appuntamento vedrà l’autrice dialogare con Giuliano Martini, sindaco del Comune di Vo’ che ha patrocinato l’iniziativa. Modera Daniele Ferrazza.

A pochi giorni dalle celebrazioni della Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus - che ha reso omaggio in Veneto agli oltre 16 mila 700 caduti del Covid - presentare “Lo strappo sospeso” a Vo’, nella sede del Consorzio Vini dei Colli Euganei (in via Martiri della Libertà, n. 10) sarà un’occasione unica per condividere una riflessione su questi tre anni di pandemia, nel Comune “dove tutto ebbe inizio”.

A Vo’ ci fu la prima vittima europea del coronavirus e in poco tempo il paese sui Colli Euganei venne chiuso, insieme a Codogno, per contenere il focolaio. Il silenzio e la zona rossa. Quello che sarebbe venuto dopo è scritto nella memoria collettiva di tutti noi. I rigidi protocolli anti-contagio, le morti per virus avvenute nella lontananza degli affetti, un lutto individuale e allo stesso tempo collettivo. Ed è proprio dalla comunità che si può ripartire, ricostituendo legami, ricucendo relazioni, creando occasioni di incontro, come quella che sarà proposta durante la serata.

“Lo strappo sospeso” introdotto da Lidia Ravera e accompagnato da un messaggio di Papa Francesco si rivolge a tutti coloro che hanno sofferto la perdita. Cosa si prova? Quali possono essere le “ancore” alle quali aggrapparsi? Il libro raccoglie un insieme di storie di chi, nei contesti familiari e professionali, ha vissuto il lutto da Covid. Emerge così un viaggio senza censure nell’animo umano, accompagnato dalla risposta in chiave propositiva di un gruppo di esperti capaci di suggerire una rotta per provare a riparare la ferita: il sociologo Domenico De Masi, la psicologa Maria Rita Parsi, l’antropologo Marco Aime, la giornalista Annalena Benini, il tanatologo Lorenzo Bolzonello, la bioeticista Luisella Battaglia, il filosofo Massimiliano Valerii, lo psicologo David Lazzari, la psicoterapeuta Vera Slepoj, la criminologa Roberta Sacchi, lo psicologo Pasquale Borsellino, il medico Antonella Vezzani, la teologa Lucia Vantini.

Conclude l’autrice de “Lo strappo sospeso”: «Nessun momento, anche il più drammatico, è inutile se può essere raccontato. Nessun dolore è definitivo se può essere liberato dal senso di angoscia. Solo così potrà rovesciarsi nel suo contrario. I morti ci mancano e sarà così per sempre ma se si continuerà a dire di loro non li avremo mai definitivamente perduti».

Info web

https://www.comune.vo.pd.it/c028105/po/mostra_news.php?id=194&area=H

Foto articolo da comunicato stampa