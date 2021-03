Street art, Arcella a tutto colore: un tour guidato alla scoperta del quartiere

Colore, colore, colore! È questa la parola d'ordine del tour previsto per il 13 marzo 2021 alle ore 14.45 e che si addentra in un quartiere dove la Street Art è di casa. Un percorso che partendo dal Parco Piacentino desidera svelare la moltitudine di urban artists che hanno reso unica l’Arcella.

Artisti non solo locali, ma anche internazionali, opere a due, a quattro e persino a più mani, dove la fantasia e la capacità di utilizzo della bomboletta spray non ha limiti e dove non può mancare l’immersione in mondi immaginari e reali.

Lunghezza del percorso circa Km 3

Durata: 2 ore

Informazioni e contatti

Per l'accessibilità del percorso vi invitiamo a contattarci. Le nostre attività si svolgono nel rispetto delle norme Covid-19. Previsto l’utilizzo di auricolari per consentire l’adeguato distanziamento dei partecipanti. Gli eventi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Prenotazione obbligatoria a: prenotazioni@voxartes.it oppure Tel. 351 5418518.

Web: https://www.voxartes.it.