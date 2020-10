Visita guidata per riscoprire la street art nel cuore di Padova

Viaggiare Curiosi vi propone un nuovo tour per scoprire le opere della Street art che popolano e colorano il centro storico di Padova. Kenny Random, Tony Gallo Alessio B e Greb, sono i nomi dei quattro artisti che in questi anni stanno abbellendo con le loro opere le strade del cuore di Padova, creando un connubio perfetto con la storia e l’arte più antica di Palazzi, Chiese e Piazze.

Assieme alla guida partirete da Palazzo Bo, scendendo per il primo tratto di via Roma, per poi attraversare il ghetto, piazze, via Santa Lucia e piazza Capitaniato. In pratica il “cuore” di Padova. La giornata si concluderà con un tradizionale spritz in compagnia in un locale del centro.

Punto di ritrovo: Via VIII Febbraio davanti a Palazzo Bo

Durata: 2,5 ore circa incluso aperitivo

Quando: domenica 22 novembre 2020 ore 16.

Informazioni e contatti

Costo: 18 euro adulto a persona. 13 euro bambino (6-12 anni). Bambino sotto i 6 anni gratis. Include: guida turistica, aperitivo, assicurazione, organizzazione tecnica. Il tour è confermato con un numero minimo di partecipanti.

La visita guidata si tiene con l’utilizzo di auricolari per consentire l’adeguato distanziamento dei partecipanti, come previsto dalle norme anti COVID-19. Per la prenotazione seguire le indicazioni al link: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/la-street-art-nel-cuore-di-padova/#!.