Visita alla scoperta della street art a Padova tra antico e moderno

Conoscete Padova, i suoi monumenti più visitati: la Basilica del Santo e la Chiesa di Santa Giustina, gli Eremitani con i capolavori di Giotto, le caratteristiche piazze e tanti altri capolavori che attirano ogni anno un milione di visitatori, ma avete mai pensato che questa bella città possa offrire un volto più contemporaneo e assolutamente inatteso? È ora di cambiare prospettiva e di avventurarsi alla scoperta di angoli e vie meno conosciute alla ricerca di straordinarie opere di Street Art in un continuo legame tra antico e moderno.

Itinerario: l’appuntamento con la guida è in piazzale di Porta Savonarola e da qui parte la passeggiata tra le vie del centro attraverso Borgo Savonarola e Porta Molino. Si termina nel cuore moderno della città di piazzetta Bussolin e Largo Europa. Per concludere al meglio il pomeriggio in compagnia ci fermiamo in un locale del centro a gustarci un aperitivo, il tipico spritz e ci salutiamo con un bel brindisi colorato.

Punto di ritrovo: piazzale di Porta Savonarola, Padova

Come arrivare: per chi arriva in auto parcheggio ex Prandina, per chi arriva in treno il punto d’incontro si può raggiungere a piedi o con autobus di linea urbana

Durata: 2,5 ore circa incluso aperitivo

Quando: sabato 24 ottobre 2020 ore 16.

Informazioni e contatti

Costo: 18 euro adulto a persona. 13 euro bambino (6-12 anni). Bambino sotto i 6 anni gratis. Si paga in loco. Include: guida turistica, aperitivo, assicurazione, organizzazione tecnica. Il tour è confermato con un numero minimo di partecipanti.

La visita guidata si tiene con l’utilizzo di auricolari per consentire l’adeguato distanziamento dei partecipanti, come previsto dalle norme anti COVID19. Per la prenotazione seguire le indicazioni al link: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/la-street-art-padova-antico-moderno/.