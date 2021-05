Streghe, ghiri e orchi: storie che fanno primavera. Uno spettacolo per famiglie

Il 30 maggio 2021 un evento per famiglie Streghe della montagna, fanciulle misteriose e pigri porcospini appena risvegliati dal letargo: una valigia di storie divertenti e frizzanti arriva a Giardino Treves, per scoprire il parco nel momento in cui la natura è rinata. Dai 5 anni Evento con l'attrice Sara Corsini

Ritrovo: ingresso del Giardino Treves Via Bartolomeo d'Alviano, Padova

Durata: 50 minuti

Consigliato portare un telo per sedersi

Informazioni e contatti

Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@voxartes.it.

Per l'accessibilità all'evento vi invitiamo a contattarci. Le nostre attività si svolgono nel rispetto delle norme Covid-19. Gli eventi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Web: https://www.voxartes.it/tempo-di-arte-e-natura/.