Su il Sipario Estate 2024 con il giallo teatrale "Scacco all'assassino"

L'Associazione Acli arte e spettacolo Padova, organizza l'edizione 2024 della rassegna “Su il Sipario”.

Per questa edizione sono in programma quattro appuntamenti tutti nel mese di luglio nella bellissima cornice del Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann.

Programma

13 luglio

Scacco all’assassino

Dimensione Arte aps

Giallo Teatrale in 2 atti

Regia di Alberto Frasson

L’ingegno umano è in grado di anticipare qualsiasi mossa come in una partita a scacchi con la vita?

Un ex campione di tennis americano, dopo aver scoperto la relazione di sua moglie con uno scrittore di gialli inglese, impiegherà un anno e mezzo per pianificare nei minimi dettagli l’omicidio di lei e per ereditarne l’immensa fortuna. Ma nella vita non è detto che le cose vadano come uno se le aspetta e così la “partita a scacchi” si riapre.

Chi la spunterà? A chi toccherà la mossa finale di “scacco matto”?

Biglietti

- 9 euro intero

- 7 euro Universitari, ragazzi dai 12 ai 18 anni, over 67 e accompagnatori diversamente abili

- 6 euro tesserati ACLI

- Gratuito bambini 0/11 anni e persone diversamente abili

Prenotazione telefonica al 3924241700

tutti i giorni feriali dalle 18 alle 21; il sabato dalle 14 alle 19

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/su-il-sipario-estate-2024

https://www.aaspadova.it/notizie/su-il-sipario-estate-2024/

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/su-il-sipario-estate-2024