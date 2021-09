Sugarcon-X: 2011-2021 ai Giardini dell'Arena, dieci anni di Sugarpulp convention

Torna la Sugarcon-X con un’edizione speciale che celebra e festeggia il decennale della prima storica Sugarpulp Convention. Ebbene sì, sono già passati 10 anni dal primo grande evento firmato Sugarpulp che si tenne nell’ormai lontano settembre 2011.

Proprio per questo motivo l’edizione 2021 sarà molto particolare, una grande festa che durerà cinque giorni (record assoluto per la Sugarpulp Convention) e che presenterà tanti ospiti e tante novità, a partire dalla location. La SUGARCON-X si terrà infatti ai Giardini dell’Arena, luogo magico nel centro di Padova a due passi dalla Cappella degli Scrovegni, recentemente diventata Patrimonio Unesco grazie alla candidatura di Padova URBS PICTA. Una scelta che mette al centro un luogo storico della nostra città che in questi ultimi anni è rinato ed è diventato un importante centro culturale grazie al prezioso lavoro fatto in questi anni da Antonio Colella e Aisha Ruggieri.

Una festa letteraria fuori dagli schemi

«Durante i cinque giorni della Convention porteremo a Padova tanti autori e autrici importanti dal libro al fumetto, dall’arte al cinema” sottolinea Giacomo Brunoro, Presidente Sugarpulp, “Parto dalle due scrittrici che riceveranno il premio SUGARPRIZE 2019 e 2020 (due opere originali dell’artista padovano Davide Zanella), ovvero Barbara Baraldi e Marilù Oliva. Stiamo parlando di due scrittrici che hanno segnato l’ultimo decennio con storie forti e, soprattutto, con una voce potente e unica. In questi anni sono state entrambe capaci di ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama letterario nazionale grazie a romanzi amatissimi dal pubblico. Sono ancora più felice poi perché entrambe erano a Padova dieci anni fa per la prima storica edizione della SUGARCON. Così come era a Padova per la prima Sugarcon anche Alberto Ponticelli, un gigante del fumetto internazionale, che riceverà lo SUGARPRIZE 2021 (opera originale dell’artista Giovanni Motta grazie alla collaborazione con Giorgio Chinea Art Cabinet). Segno che in questi dieci anni abbiamo saputo anticipare le tendenze del panorama letterario artistico con scelte spesso controcorrente».

«È una grande soddisfazione raggiungeremo questo traguardo decennale che ci conferma una volta di più come outsider della scena dei festival letterari. È da quando che abbiamo iniziato che crediamo nello stretto rapporto tra letteratura e fumetto perché la pluralità di linguaggi è nel nostro DNA” dichiara Matteo Strukul, direttore artistico Sugarpulp. “Alla Sugarpulp Convention di quest’anno ritroveremo tanti autori che hanno partecipato all’edizione 2011 (Marilù Oliva, Barbara Barladi, Alberto Ponticelli, Alessandro Vitti, Pierluigi Porazzi, Officina Infernale, Silvia Gorgi, Carlo Callegari, Emanuele Apostolidis), insieme a tanti altri che nel corso degli anni si sono aggiunti alla grande famiglia Sugarpulp come Mirko Zilahy, Livia Sambrotta, Romano De Marco, Grimilde Malatesta, Federico Vicentini, Barbara Codogno, Letizia Cadonici, Michele Bottone, Elisa Tadiello o Riccardo Burchielli. Segno che il movimento Sugarpulp è vivissimo e continua ad attraversare in maniera trasversale il mondo della parola scritta e disegnata».

Un evento nel segno della contaminazione

Ci piace infine sottolineare il poster dell’edizione di quest’anno, un lavoro di grafica realizzato da Andrea Andreetta in collaborazione con Giacomo Brunoro che vuole essere un omaggio al mondo dei fumetti e in generale al grande immaginario pop che è alla base delle mille contaminazioni in cui sguazza il mondo Sugarpulp.

«In questi anni abbiamo portato a Padova Joe Lansdale, Victor Gischler, Licia Troisi, Jeffrey Deaver, Paola Barbato, Tim Willocks e tantissimi altri, per non parlare poi dello straordinario successo internazionale raggiunto da Matteo Strukul (lo sottolineo io perché lui è troppo modesto per farlo)” conclude Brunoro. “Dieci anni fa sembrava impossibile mettere in piedi un evento letterario in cui si mischiava il mondo del libro con quello del fumetto e del cinema. I tanti successi degli autori che erano presenti al primo storico evento Sugarpulp a Padova dieci anni fa, così come i festival che sono nati in questi ultimi anni ispirandosi a questa formula ibrida e innovativa sono la conferma che quella era la strada giusta».

Programma

Mercoledì 22 settembre 2021

18.30 - DIGITAL INVESTIGATION : incontro con Riccardo De Polo, Lisa Marra, Carlo Callegari e Nicola Bruno. Modera Silvia Gorgi. A seguire firmacopie.

: incontro con Riccardo De Polo, Lisa Marra, Carlo Callegari e Nicola Bruno. Modera Silvia Gorgi. A seguire firmacopie. 19.30 - SUGARSPRITZ con dj set a cura di Gianmaria Vettorato.

con dj set a cura di Gianmaria Vettorato. 21 - Cinema e Documentari a Nordest: incontro con Jacopo Chessa, Silvia Gorgi, Enrico Lando e Christian Cinetto.

Giovedì 23 settembre 2021

18.30 - IN VIAGGIO CON ARISTOTELE , incontro con Emanuele Apostolidis e Elisa Tadiello. A seguire firmacopie.

, incontro con Emanuele Apostolidis e Elisa Tadiello. A seguire firmacopie. 21 - Libri Sugarpulp, incontro con Barbara Codogno, Heman Zed e Marco Busatta.

Venerdì 24 settembre 2021

18.30 - BUKOWSKI, Incontro con Michele Botton e Letizia Cadonici. A seguire firmacopie.

Incontro con Michele Botton e Letizia Cadonici. A seguire firmacopie. 21 - MARVEL VS DC, incontro-scontro dedicato ai fans dei due universi fumettistici e cinematografici più impattanti di sempre. Meglio Spider-Man o Superman? Sono più forti gli Avengers o la Justice League? Team DC: Matteo Strukul e Romano De Marco. Team Marvel: Giacomo Brunoro e Davide Zanella.

Sabato 25 settembre 2021

16 - CARTONI ANIMATI GIAPPONESI TRA ARTE E PROVOCAZIONE, lezione spettacolo di Maxi Sabbion con live painting di Davide Zanella e Cristina Atofanei di Arte Zeta Studio.

lezione spettacolo di Maxi Sabbion con live painting di Davide Zanella e Cristina Atofanei di Arte Zeta Studio. 17.00 - SUGARPULP GENERATION : incontro con Mirko Zilahy, Romano de Marco e Livia Sambrotta.

: incontro con Mirko Zilahy, Romano de Marco e Livia Sambrotta. 18 - FUMETTI TRA ITALIA E USA , dialogo tra Matteo Strukul, Alberto Ponticelli e Riccardo Burchielli. A seguire consegna Sugarprize 2021 a Alberto Ponticelli (opera originale di Giovanni Motta a cura di Giorgio Chinea Art Cabinet realizzata in esclusiva per Sugarpulp)

, dialogo tra Matteo Strukul, Alberto Ponticelli e Riccardo Burchielli. A seguire a Alberto Ponticelli (opera originale di Giovanni Motta a cura di Giorgio Chinea Art Cabinet realizzata in esclusiva per Sugarpulp) 19 - SUGARPULP TRA LIBRI E FUMETTI , incontro con Fabio Migneco, Officina Infernale e Stefano Zattera. A seguire firmacopie.

, incontro con Fabio Migneco, Officina Infernale e Stefano Zattera. A seguire firmacopie. 21 - AUTRICI SUGARPULP , incontro con Marilù Oliva e Barbara Baraldi. A seguire CONSEGNA SUGARPRIZE a Barbara Baraldi (Sugarprize 2019) e a Marilù Oliva (Sugarprize 2020). Entrambe le opere sono firmate dall’artista Davide Zanella e realizzate in esclusiva per Sugarpulp.

, incontro con Marilù Oliva e Barbara Baraldi. A seguire a Barbara Baraldi (Sugarprize 2019) e a Marilù Oliva (Sugarprize 2020). Entrambe le opere sono firmate dall’artista Davide Zanella e realizzate in esclusiva per Sugarpulp. 21:45 - SUGARPARTY - dj set by Mabi

Domenica 26 settembre 2021

12 - DISEGNARE SUPEREROI (E NON SOLO) Incontro con Federico Vicentini e Alessandro Vitti.

Incontro con Federico Vicentini e Alessandro Vitti. 13.00 - PICNIC AI GIARDINI DELL’ARENA

15.30 -" Costumi che raccontano storie” l’uso dei costumi per valorizzare la scena e il personaggio in tre opere gotiche: Dracula, Crimson Peak, Penny Dreadful”, con Grimilde Malatesta ed Elena ET Prettycoots

l’uso dei costumi per valorizzare la scena e il personaggio in tre opere gotiche: Dracula, Crimson Peak, Penny Dreadful”, con Grimilde Malatesta ed Elena ET Prettycoots 16.30 - LIBRI SUGARPULP , incontro Bruno di Marco, Marcello Ciccarelli e Pierluigi Porazzi.

, incontro Bruno di Marco, Marcello Ciccarelli e Pierluigi Porazzi. 17.30 - APERITIVO DI CHIUSURA

Ingresso

Tutti gli eventi della SUGARCON-X ???? ???????? e si svolgeranno presso i Giardini dell’Arena di Padova.

In caso di pioggia gli eventi si terranno nel Giardino di Cristallo al Parco d’Europa a Padova. Tutti gli eventi saranno organizzati nel pieno rispetto

della normativa anti-Covid19 vigente.

All'interno dei giardini è presente un servizio di food and beverage

Per informazioni: info@sugarpulp.it

