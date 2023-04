La mostra "Suggestioni fluide" presso Spazio Biosfera

Dal 25 al 30 aprile 2023 apre "Suggestioni fluide" esposizione personale di opere di Marco Ronga ispirate alle suggestioni dell’acqua, presso Spazio Biosfera, in via San Martino e Solferino, n.5/7 – Padova. Orari di apertura da mercoledì a venerdì: 10-12.30 e 15 -19.30 / martedì, sabato e domenica: 10-19.30.

Vernissage: 28 Aprile - ore 19, curatrice: Michela Schiavon, artista: Marco Ronga: ronga.marco@libero.it.

La riflessione prende il via dalla natura ambigua dell’acqua, superficie riflettente e deformante della realtà, per poi suggerirne la presenza attraverso i corpi immersi nei fluidi. Infine, l’ambiente rappresentato restituisce la sensazione dell’energia fluida che ha plasmato la materia. Allora il paesaggio d’acqua diventa protagonista.

Marco Ronga è architetto di formazione e insegna Disegno e Storia dell'Arte in un liceo di Padova. Alla pittura si è avvicinato come autodidatta già dall’adolescenza. La sua famiglia lo ha stimolato a visitare collezioni e città d'arte fin dall'infanzia. Ha scoperto così il potere salvifico e terapeutico dell'arte che consente di evadere e sublimare le difficoltà della vita, oltre a costituire un potente canale per liberare la propria espressività.

Nel suo lavoro ha adottato diversi stili (espressionismo, divisionismo, surrealismo, iperrealismo, ecc.) e tecniche (pittura ad olio, acrilici, tecniche materiche, sculture in terracotta, in legno o in rete metallica). Ha sperimentato le possibilità della pittura interattiva con un originale progetto sul volto. Significativa è anche la produzione di pittura su legno che costituisce spesso colore, sfondo e soggetto dell'opera stessa.