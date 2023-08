Sul Brenta. Un workshop fotografico e una mostra in Villa Borromeo Fantoni

Il Comune di Fontaniva, in collaborazione con l’associazione culturale UBIF di Vicenza, organizzano un workshop fotografico dedicato a fotografi professionisti e amatoriali.Per fornire ai partecipanti le conoscenze per impostare e affrontare un progetto fotografico a lungo termine si prenderà in considerazione il fiume Brenta e il suo territorio come caso di studio. La Villa Borromeo - Fantoni, sarà il luogo che ospiterà le fasi workshop, con inizio il 26 settembre 2023, e quindi la mostra che restituirà i lavori prodotti dai partecipanti finanziata dal Comune di Fontaniva, nel mese di Novembre.

Insieme ai docenti del workshop, i fotografi Sacha Catalano, Giacomo Streliotto, Marco Valle e il professore universitario di Geografia dell'Università di Udine, Francesco Visentin, si cercherà di restituire attraverso un racconto visivo il fiume Brenta e la sua importanza per il territorio, il suo ruolo come forma di patrimonio, e attraverso un primo approccio progettuale, di evidenziarne gli aspetti storici, culturali, paesaggistici, naturalistici e le possibili risignificazioni del luogo all’altezza dei nostri tempi.

Tutte le informazioni per iscriversi sul sito www.ubif.it.