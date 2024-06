"Sulle tracce dei dinosauri"

Martedì 25 giugno il Museo della Natura e dell’Uomo ospita l’incontro con Paolo Mietto per ripercorrere gli ultimi 40 anni dalla prima inaspettata scoperta: fino al 1985 il mondo scientifico riteneva infatti impossibile trovare in Italia qualsiasi documentazione paleontologica sui dinosauri, poiché il Paese si trovava a quell’epoca in condizioni marine incompatibili con la loro vita.

Questo momento è solo l’inizio di una storia vissuta in prima persona da Paolo Mietto, che la ripercorre a 40 anni di distanza, ricostruendo come siamo arrivati a dire che l’Italia è veramente “il paese dei dinosauri”. Ora, infatti, non si contano più i siti con impronte che vanno dal Triassico superiore alla fine del Cretaceo, dalle Alpi meridionali a quasi tutto l’Appennino. E poi, come ci si poteva aspettare, sono arrivati anche i resti scheletrici: a Saltrio in Lombardia, al Villaggio del Pescatore presso Trieste, nel sito unico al mondo di Pietraroia presso Benevento… e la storia continua.

All’incontro in Auditorium segue la visita alla sala del Museo dedicata all’Età dei rettili e alla Sala delle Palme. La partecipazione è gratuita, su prenotazione, e non comprende la visita completa del Museo.

Info e prenotazioni: https://bit.ly/sulletraccedeidinosauri

